Policie chystá kontroly cizinců cestujících lyžovat do ČR

Praha - Policie chystá po pátečním otevření lyžařských středisek kontroly na silnicích z hranic i přímo v areálech. Novinářům to po zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekli ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a policejní prezident Jan Švejdar. Cizinci budou muset předložit negativní test na covid-19, který se v souvislosti se zpřísněním režimu ze třetího na čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES bude k příjezdu na svahy vyžadovat.

Hamáček řekl, že od pátku je do Česka znovu nutné přicestovat jen v konkrétních nezbytně nutných případech. "Není možné přicestovat na návštěvu přátel či rekreaci," uvedl. U lyžařských středisek platí výjimka, vyžaduje se ale předložení negativního testu, dodal. U lyžařů to bude policie výrazně sledovat. "Jsme připraveni to vymáhat a kontrolovat," uvedl Hamáček.

Lyžařská střediska budou smět fungovat od pátku, v provozu ale nebudou ubytovací a stravovací zařízení. Švejdar požádal české návštěvníky, aby dodržovali související opatření. "Budou upraveny návštěvní řády a příjezdové komunikace," shrnul policejní prezident.

Intenzivní kontroly se budou týkat zejména směru z Polska, doplnil. "Občané Polska nemohou přijet bez platného PCR testu, policie bude dělat namátkové, ale velmi intenzivní kontroly na příjezdových komunikacích od hranic až k areálům, ale i na samotných parkovištích a svazích, které budou v provozu," avizoval Švejdar.

Čeští lyžaři z příhraničí přitom do sousedního Polska, kde jsou sjezdovky otevřené od 5. prosince, jezdí. Vstup do země je volný, možné není ubytování v ubytovacích zařízeních, omezen je podle informací na stránkách ministerstva zahraničí provoz stravovacích zařízení. Zejména o posledních víkendech, kdy v Česku nebyl provoz lanovek povolen, využívali možnost zalyžovat si v blízkých polských centrech například lyžaři z Orlických hor.