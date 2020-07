Polák chovající ilegálně pumu po třech dnech útěku dal zvíře zoo

Varšava - Tři dny se ve Slezském vojvodství na jihu Polska ukrýval před úřady muž, který u sebe ilegálně choval pumu. V pátek i se zvířetem utekl do volné přírody před pracovníky zoologické zahrady, kteří si z rozhodnutí soudu v doprovodu policie pro šelmu přišli. Nyní se už sám přihlásil policii a svého "mazlíčka" Nubiu do zoo předal, informovala na svém webu televize TVN24.

Podle televize chovatel - bývalý voják, který se účastnil mise v Afghánistánu - koupil kotě pumy před několika lety v České republice a od té doby se o ně pečlivě staral. Nicméně pumy patří mezi nebezpečná zvířata, jejichž soukromý chov je v Polsku zakázán.

Muž byl několikrát odsouzen za ohrožování, až soudu nakonec došla trpělivost a nařídil zabavení kočkovité šelmy a její umístění do zoologické zahrady v Poznani. V pátek si pracovníci poznaňské zoo v doprovodu policistů pro Nubiu k chovateli přišli do obce Ogrodzienieci, ležící asi 40 kilometrů severovýchodně od Katovic. Muž se však vzepřel a i s pumou utekl do lesa.

TVN24 zjistila, že se muž po několikahodinovém vyjednávání dostavil na policejní stanici ve městě Zawiercie v sousedství Ogrodzienieci. Předtím se policisty nechal přesvědčit, aby se podřídil rozhodnutí soudu a Nubiu předal odborníkům. Puma je nyní v péči zoologické zahrady v Chorzówě.