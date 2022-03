V Dubaji pokračuje Český národní den, jehož vrcholem bude multimediální show iMucha. Slavnost, která připadla na letošní první jarní den, je vyvrcholením desítek doprovodných programů, které organizátoři české účasti od loňského října až dosud připravili.

Tato čísla vycházejí nejen z počtu umělců, ale také z pestrosti a rozprostření jejich vystoupení během Všeobecné světové výstavy, připomíná generální komisař Jiří František Potužník. “Středobodem programu, který se odehrává pouhých deset dní před koncem EXPO, je samozřejmě český pavilon. Některá představení však rozzáří i ty největší scény na výstavišti. A všechna by měla nechat v divácích týž pocit jako expozice: že Česká republika je zemí lidí se zručnýma rukama a nápaditými hlavami, lidí, jimž řemeslná dokonalost nebrání do uměleckých provedení vnášet vedle silných symbolů i laskavý humor. Doufám, že právě kombinace něhy a vtipu odliší v tom nejlepším slova smyslu naši zem od ostatních,” říká komisař Potužník.

Datum začátku jara bylo vybrán úmyslně. “Jde o den, kdy se probouzí příroda, kdy je ve vzduchu naděje a očekávání. V Dubaji znají lidé jaro jen z vyprávění, z příběhů. Proto jsme se rozhodli oslavit náš národní den tím, že přivezeme na EXPO spoustu příběhů, hudebních divadelních, loutkových. A že je budeme vyprávět jazykem, který je univerzální, srozumitelný,” doplňuje režisér Českého národního dne Jakub Vedral.

Příběhy, jež se dostaly do scénáře, byly vybrány tak, aby pocházely z Česka, ale znali je lidé po celém světě. Jejich počet se, jak jinak, dostal na číslovku 21. Jde o projekty (česko-arabská literatura), symboly (piano), metafory (sokol, ryba), umělecká tělesa (V.O.S.A. Theatre) nebo osobnosti kulturní scény-vypravěči příběhů ( Thom Artway, Emma Smetana). Způsob, jak pořadatelé tyto příběhy uchopili, vypadá pro názornost takto:

- název složky programu: Lev (The Lion);

- výklad (kratší verze): v naší zemi lvi nežijí, přesto je lev naším národním symbolem. Je také symbolem statečnosti a spravedlnosti. Každý z nás má v sobě lva. Zastavte se na chvilku u obří lví loutky a zaposlouchejte se, uslyšíte, jak vaše lví srdce bije;

- způsob ztvárnění: Majestátní loutka lva, která je zároveň interaktivní instalací. Byla vyrobena, aby na EXPO 2020 reprezentovala národní symbol.

Na odpolední tiskové konference, jež se konala v hlavním mediálním centru EXPO, Jiří František Potužník opětovně připomněl, že tato akce není výhradně o technologiích a investicích, ale obecně o kuráži, empatii a toleranci. “EXPO se stalo jakýmsi nástrojem smiřování míru a sbližování, koneckonců právě hostitelská země nedávno přehodnotila vztahy s Izraelem a dalšími státy,” uvedl s odkazem na obnovení diplomatické komunikace Dubaje s Tel Avivem komisař. Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová sdělila, že se v rozhovoru s předsedou Federální národní rady shodla na přínosu EXPO zejména pro mladší generaci, protože velká část mládeže bude mít mezi největšími zážitky z dětství právě návštěvu Všeobecné světové výstavy.

Krátce poté prošel zónou Udržitelnost, v níž tuzemský pavilon stojí, oficiální národní průvod s figurínami a artisty. Následovaly třeba tradiční moravské písně, žesťové harmonie Filharmonie Bohuslava Martinů + Valašského souboru Kašava, vystoupení The Trick Brothers – Corss-Country Ski Rent, ukázky loutek pestrobarevných mořských živočichů (The Visitors) či světelné efekty The Garden of Phoenix – Air Acrobatic Show, které připravily půdu pro speciální verzi interaktivní iMucha Show a závěrečný koncert.

O závěru Českého národního dne čtěte zítra