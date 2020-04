Pojišťovny letos vybraly na pojistném 36,6 mld. Kč

Praha - Český pojistný trh v prvním čtvrtletí 2020 přes březnový nástup pandemie koronaviru pokračoval v růstu. Pojišťovny vybraly na pojistném 36,6 miliardy Kč, což je meziročně o 5,6 procenta více. ČTK o tom dnes informovala Česká asociace pojišťoven, která sdružuje pojišťovny s 98procentním podílem na trhu. Loni trh vzrostl o 5,7 procenta na 136,7 miliardy Kč.

Životní pojištění stouplo o 2,7 procenta, neživotní pojištění o sedm procent. Pokles nastal pouze v pojištění léčebných výloh a dalších rizik cestovního pojištění a v pojištění cizinců o 5,9 procenta, přestože v minulých letech byl u nich průměrný růst o 6,7 procenta.

U ostatních odvětví nepřišel zatím bezprostřední dopad na pojistný trh, neboť pojistné produkty bývají uzavírány zejména u životního pojištění dlouhodobě, a to i na desítky let. "Reakcí na aktuální situaci by rozhodně nemělo být rušení pojistných smluv, což vede ke ztrátě krytí rizik do budoucna bez možnosti finanční stabilizace pomocí pojištění," uvedl analytik asociace Petr Jedlička.

V rámci životního pojištění růst táhnou produkty s běžně placeným pojistným (navýšení o tři procenta), zatímco u jednorázově placeného pojistného trh dále klesá, konkrétně o deset procent. U neživotního pojištění pokračuje růst pojistného od 7,2 procenta (povinné ručení) po 10,4 procenta (retailové pojištění majetku a odpovědnosti).

Z majetkových škod pojistitelé řešili v prvním čtvrtletí o 16 procent více škod zapříčiněných vichřicí, kdy šlo o 34.826 pojistných událostí za 907 milionů korun. Před rokem vzniklo z vichřice 30.042 škod v objemu 747 milionů Kč. Objem škod z vichřice tak meziročně narostl dokonce o 21 procent.

Největší pojišťovny na trhu:

Předepsané pojistné za 1. čtvrtletí 2020 v mld. Kč Podíl na trhu v procentech Generali Česká pojišťovna 9,8 27 Kooperativa 8,7 23,7 Allianz 4 10,8 ČSOB Pojišťovna 3 8,2 Česká podnikatelská pojišťovna 2,7 7,3 Uniqa 2,1 5,6 NN 1,2 3,3 Cardif Pro Vita 0,7 2 Metlife 0,7 2

Zdroj: ČAP