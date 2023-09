Pohybová zdatnost dětí se meziročně zlepšila, u desetiletých ale propadá

Brno - Pohybová zdatnost žáků základních škol a víceletých gymnázií se meziročně zlepšila, a to zejména ve sprintu, skoku do dálky a hodu míčkem. Ukazují to nejnovější data vycházející z Olympijského víceboje, školního projektu Českého olympijského výboru. Průzkum nicméně ukázal propad zdatnosti u desetiletých dětí, které nastupovaly do školy v covidové době a nemohly se zapojit do kroužků a sportovních oddílů. Výbor chce spolu s ministerstvem školství tento trend zvrátit a děti vést ještě více k pohybu, plánují projekt Aktivní škola. Novinářům to dnes řekli místopředseda Českého olympijského výboru Milan Hnilička a státní tajemník ministerstva Ondřej Andrys.

Český olympijský výbor deset let pořádá Olympijský víceboj, do kterého se zapojuje zhruba 1200 tuzemských škol. Posledního ročníku se zúčastnilo 136.000 dětí od šesti do 15 let. Výsledky ukázaly, že se jejich pohybová zdatnost meziročně zlepšila. "Aktivita dětí ale obecně klesá a výsledky u desetiletých ukázaly, že je potřeba pracovat dál. Výsledky navíc nejsou všude stejné. Zatímco aktivita jihomoravských dětí je v celorepublikovém srovnání na velmi dobré úrovni, děti z ekonomicky znevýhodněných regionů jsou na tom hůře," řekl Hnilička.

Víceboj podle něj ukazuje, jak důležitou roli hrají učitelé, kteří vedou a motivují děti k lepším výsledkům. "I z toho důvodu každoročně pořádáme pro pedagogy speciální vzdělávací kempy zaměřené na novinky aplikovatelné do hodin tělocviku," dodal. V novém ročníku víceboje mohou školy plnit pět speciálních pohybových výzev. Školáci navíc mohou aktivitu zaznamenávat přes aplikaci EPP - Pomáhej pohybem, čímž sbírají body pro Českou olympijskou nadaci. Jejím cílem je podpora ve sportování dětí z ekonomicky a sociálně znevýhodněných rodin nebo dětských domovů.

Velkou změnou má být připravovaná koncepce ministerstva, která se soustředí na všechny děti, i na ty méně pohybově nadané. "Máme obrovský pokles výkonnosti, tělesné zdatnosti a s věkem se to zhoršuje. V koncepci se proto soustředíme spíše na pohyb než na sport, a na to, aby se děti hýbaly napříč školním dnem, nejen v hodinách tělocviku. Chceme, aby se do školy dopravily pěšky nebo na kole, byly aktivní o přestávkách, hýbaly se i v běžných hodinách. Vedle toho ale chceme proměnit i obsah hodin tělocviku, aby děti byly motivované a ne odrazené. Koncepci chceme představit na podzim," sdělil Andrys.