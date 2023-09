Podzim si Češi zpestří vinařskými zájezdy, proti zahraničí preferují Moravu

Praha - Letošní podzim si Češi zpestří mimo jiné zájezdy do vinařských oblastí. Vede u nich především jižní Morava, kde degustaci často kombinují s výlety na kole. Do zahraničí za vínem nejčastěji jezdí do Rakouska, Maďarska, Itálie nebo na Slovensko. Vyplývá to z informací prodejců zájezdů, které oslovila ČTK. Meziročně podle nich pobyty spojené s ochutnávkou vína podražily o 15 až 22 procent. Jeden Čech nebo Češka vypije průměrně 19,7 litrů vína ročně, vyplývá z dat Českého statistického úřadu.

Právě na podzim podle ředitele zážitkového portálu Slevomat.cz Ladislava Veselého připadá hlavní sezona vinařských pobytů. Velký zájem je o ně ale také v létě, řekl. Ve srovnání s loňskem prodeje zájezdů za vínem na Slevomatu stouply o pětinu, nejžádanější destinací je jižní Morava. "Tento trend je v celém regionu spojován se vzestupem gastronomické scény a zároveň také kvalitní architekturou," doplnil. Vedle cyklistiky podle něj lidé zájezdy kombinují také s wellness.

Za víkendový pobyt na jižní Moravě lidé podle Veselého zaplatí od 3000 korun. "Samozřejmě za nejžádanější lokality a hotely na jižní Moravě je třeba si připlatit. Mikulov a Lednicko-Valtický areál obecně patří mezi to nejlepší, kam lze v Česku na pobyt vyrazit. Zároveň je to jedno z míst, kde si jde prodloužit léto," uvedl Veselý. V zahraničí podle něj cena, která letos u zájezdů za vínem meziročně stoupla o 15 procent, začíná na 5000 korunách.

V hlavní sezoně jsou například kapacity na jižní Moravě vyprodané dva až tři měsíce dopředu. Nejžádanější jsou víkendy, řekl ČTK marketingový ředitel cestovatelského portálu Travelking.cz Štěpán Pospíšilík. "Češi jednoznačně preferují cestování za vínem v rámci České republiky. Ceny jsou v absolutních číslech pro Čechy příznivější v tuzemsku," dodal. Vinařské zájezdy podle něj meziročně podražily asi o 22 procent.

Cestovní kancelář Čebus organizuje vinařské zájezdy do zahraničí. Po pandemii covidu-19 se jí ale nepodařilo prodat pobyt mimo Evropu, například do Jižní Ameriky, jižní Afriky nebo Izraele, řekl za firmu Miroslav Řepa. "Před covidem se těšila velkému zájmu i Čína, která je dnes zemí s největší rozlohou vinic na světě a supermoderními technologiemi. Poptávku covid i protičínská politika v ČR ale dostaly k nule," uvedl. V jednom zájezdu CK vypraví většinou 20 až 35 osob, řekl.

Mezi lety 2012 až 2021, ke kterým Český statistický úřad data uvádí, činila průměrná spotřeba vína na rok zhruba 19,7 litru. Nejvyšší byla předloni, kdy dosáhla 20,8 litru. Ve srovnání s pivem, u něhož průměrná spotřeba od 2012 do 2021 byla 131,2 litru, je ale víno v Česku méně oblíbené.