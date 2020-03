Podpora vlády je dle Prouzy nedostatečná, čeká masové propouštění

Praha - Podpora vlády pro zaměstnavatele je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy nedostatečná. V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, které stát v boji proti šíření nákazy zavedl, očekává ke konci března masové propouštění. Prouza to uvedl na twitteru. Vláda chce zabránit propouštění například zavedením kurzarbeitu, dnes ho projedná vláda. Na absenci konkrétních informací pro živnostníky a zaměstnavatele upozornila také Hospodářská komora ČR.

"Propouštění už bohužel běží, masová vlna přijde dnes a zítra. Důvod? Podpora vlády je naprosto nedostatečná. Z každé poskytnuté stokoruny si vláda obratem stáhne zpátky 34 Kč na sociální a zdravotní pojištění. A firmám, které platí své lidi slušně, stát přispěje jen malou část nákladů," napsal Prouza.

Ministerstvo práce žádá vládu na kurzarbeit o šest miliard korun. Kurzarbeit obsahuje program na podporu zaměstnanosti s názvem Antivirus a zahrnuje pět druhů příspěvků od státu na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb.

Prouza kritizuje, stejně jako prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, také to že informace k poskytovaným podporám jsou nedostatečné. Vláda by je podle něj měla dát na jedno místo, jasně a přehledně. "Zatím vidíme přesný opak - vznikají nové a nové weby, na každém je něco, občas i protichůdné informace, chybí vzájemná provázanost. To šlo pochopit před třemi týdny," uvedl šéf svazu obchodu.

Podle bleskového šetření HK ČR k propouštění zatím přistoupilo sedm procent firem - v restauračních službách je to ale 17 procent a v cestovním ruchu 14 procent firem. O propouštění podle Dlouhého do budoucna uvažuje také až 35 procent firem ve zpracovatelském průmyslu.