Podniky mají vládní opatření za nedostatečná, ukázal průzkum Svazu průmyslu

Praha - Většina podniků, 72 procent, považuje vládní opatření ke zmírnění ekonomických dopadů krize za nedostatečná. Desetina firem musela zcela uzavřít výrobu, téměř třetina podniků hlásí snížení výroby o více než 20 procent. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy, kterého se 2. a 3. dubna zúčastnilo 148 průmyslových podniků. Více než měsíc již ovlivňuje průmyslovou výrobu v ČR krize kvůli šíření nového typu koronaviru.

I přes mimořádně složitou ekonomickou situaci firmy zatím zaměstnance propouštět nechtějí. Téměř polovina podniků nepropouští a ani to neplánuje. Více než třetina firem v průzkumu uvedla, že čeká na podmínky a rozjezd kurzarbeitu, který začal fungovat v pondělí.

"Přestože firmám klesají zakázky, tak nepropouštějí. Vědí, že po krizi by dokázali lidi jen těžko znovu získat. Měli by problém znovu najít především kvalifikované zaměstnance. Tahle situace ale nevydrží dlouho, protože firmám chybí zakázky a kvůli tomu budou mít problémy, třeba se mzdami. To, co už vláda schválila a rozjíždí, proto musí fungovat tak, aby se k firmám finanční pomoc opravdu dostala v řádu dnů," uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák.

V pondělí začal fungovat program Antivirus, k jehož zavedení svaz vládu dlouhodobě vyzýval. Využít kurzarbeit, tedy kompenzace mzdových nákladů pomocí programu Antivirus, plánuje 76 procent podniků. "Firmy o něj mají zájem. Je proto důležité, aby ho mohly využívat alespoň po dobu šesti měsíců, jinak pro ně nebude mít ten správný význam. Zároveň požadujeme, aby vláda program rozšířila i pro nepřetržité provozy, které nelze odstavit, i když mají pokles poptávky," dodal.

Firmy už se také potýkají se zhoršující se platební morálkou. Třetina podniků v šetření uvedla, že jim odběratelé začínají platit po lhůtách splatnosti. Kvůli špatné platební morálce tak hrozí více než čtvrtině firem v příštích dvou měsících druhotná platební neschopnost. Na 43 procent firem očekává meziroční pokles zakázek za duben a květen o více než dvacet procent.

"Pozitivní ovšem je, že banky své chování vůči firmám zatím nepřitvrzují. Přes tři čtvrtiny firem změnu v chování bank nezaznamenaly, 15 procent podniků dokonce hlásí vstřícné chování bank. Finanční správa firmy také zbytečně nezatěžuje," upozornil Hanák.