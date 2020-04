Podnikatelé podporují záruku pro menší firmy 150 miliard Kč

Praha - Podnikatelé podporují záruku pro malé a střední firmy 150 miliard korun, která by měla vygenerovat úvěry za 600 miliard korun. Programy ale musí být podle jejich zástupců pro firmy jednoduché, srozumitelné a dostupné co nejdříve, ne jako dosud. Návrh dnes schválila vláda, v úterý o něm bude jednat Sněmovna.

"Firmy potřebují likviditu a je dobře, že vláda konečně přišla s výraznější částkou pro jejich podporu. Návrh podporujeme," řekl ČTK viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Je potřeba ale podle něj navýšit také tzv. portfoliovou záruku, aby měla podpora co největší efekt. Banky totiž kvůli obavám ze současné situace řadě firem neposkytly ani garantovaný úvěr v programu COVID II, dodal.

"Důležité je, aby pomoc podnikatelům přicházela rychle, podávání žádostí bylo jednoduché a srozumitelné, to se však neděje," doplnil mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Například Českomoravská záruční a rozvojová banka stíhá vyhodnotit kolem 100 žádostí v programu COVID I týdně. Tímto tempem by trvalo vyhodnocení žádostí, kterých je přes 3200, déle než půl roku, podotkl.

Za měsíc je podle Dira vyřízena necelá polovina žádostí. A jestliže byla celková alokace COVID I pět miliard korun, statistika naznačuje, že se tato alokace nevyčerpá. "V takovém případě je absurdní, proč odmítnutí podnikatelé stále postrádají vysvětlení, z jakého důvodu zrovna jejich žádost byla zamítnuta," uvedl. Hlavním problémem je podle něj zbytečná administrativních náročnost celého procesu.

"Zítra (v úterý) se půjde do Sněmovny se zárukou 150 miliard korun, což by při čtyřnásobném multiplikačním efektu mělo vygenerovat úvěry ve výši 600 miliard korun pro malé a střední firmy, respektive pro firmy do 500 zaměstnanců. Jsou tam živnostníci, malé firmy a firmy střední," řekl dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podnikům do 250 zaměstnanců by mělo být poskytnuto ručení do 90 procent dluhu z poskytnutého úvěru. U větších firem by ručení mělo dosáhnout 80 procent dluhu z poskytnutého úvěru, doplnila na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Program bude podle Schillerové stanoven parametricky na provozní úvěry do 50 milionů korun, v případě první skupiny firem bude ručení maximálně 45 milionů korun, u větších firem 40 milionů korun.