Praha - Podmínky ve zpracovatelském sektoru v Česku se v listopadu zhoršily. Index PMI klesl na 51,8 bodu z říjnových 52,5 bodu. Jde o pátý pokles v řadě, uvedla společnost IHS Markit. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem. Výsledek nad 50 bodů znamená celkové zlepšení sektoru. Index sleduje výrobu, nové objednávky, zaměstnanost, termíny dodávek a zásoby.

"Výrobci zpracovatelského zboží zaregistrovali nejnižší úroveň důvěry od prosince 2012 v souvislosti se slabší expanzí výroby a poklesem nových zakázek. Obávají se dopadu pokračujících problémů ve výrobě automobilového sektoru na domácí i zahraniční poptávku. Nejenže tempo růstu produkce od začátku roku zpomalilo, ale dokonce kleslo pod dlouhodobý trend průzkumu," uvedla ekonomka společnosti IHS Markit Sian Jonesová.

Objemy výroby vzrostly nejméně za více než dva roky. Spolu s horším stavem poptávky klesly objemy nových přijatých zakázek, a to poprvé od srpna 2016. Útlum v zakázkách byl podle průzkumu z velké části ovlivněn problémy ve výrobě automobilového průmyslu, způsobenými nově zavedenými pravidly pro testování emisí.

"To znamená, že citelné zhoršování podmínek v průmyslu by mělo být do velké míry dočasné. Situace by se tak měla postupně stabilizovat a podmínky v průmyslu by se začátkem nového roku měly opět začít zlepšovat," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Mírné povzbuzení by mohla podle něj přinést také dohoda USA a Číny, která dočasně snižuje hrozbu další eskalace obchodních válek.

Zpomalení růstu aktivity ve zpracovatelském průmyslu ve středoevropském regionu je podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče odrazem slabšího růstu průmyslu v eurozóně. "Výsledky průzkumu za listopad potvrzují náš názor, že závěr letošního roku výraznější zlepšení zpráv ze zpracovatelského průmyslu nepřinese," uvedl.

Optimismus týkající se budoucí výroby ve firmách klesl, a to na nejnižší úroveň za téměř šest let.