Podle Trpišovského potřebují fotbalisté Slavie v Kluži jako první skórovat

Kluž (Rumunsko) - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského bude klíčové, aby fotbalisté Slavie ve čtvrtečním utkání Evropské konferenční ligy v Kluži skórovali jako první. Kouč Pražanů věří, že se jeho svěřenci poučí z chyb při domácí porážce 0:1 z minulého týdne. Přestože mu z nejrůznějších důvodů chybí 10 hráčů a hlavně ve středu pole řeší výrazné absence, je přesvědčen, že červenobílí i tak mají na to zvítězit.

Slávisté dvakrát za sebou prohráli a ve třech z posledních čtyř soutěžních zápasů neskórovali. "Jsem přesvědčen, že by nám hodně mohl pomoci první vstřelený gól. Potvrzuje to i část sezony, kterou máme odehranou. Když jsme dali v zápase první gól, tak jsem potom ještě přidali další a náš výkon si držel kvalitu. Když jsme naopak inkasovali jako první, bodově jsme to nezvládli a výkon týmu šel dolů. Ať už to bylo na Slovácku, s Hradcem, Olomoucí nebo právě s Kluží. Vstřelený gól je pozitivní moment, v některých zápasech dáte branku z první střely, někdy jich nestačí ani 20," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

Po polovině skupiny mají všechny čtyři týmy čtyři body a čtvrteční odveta v Kluži může být z hlediska postupu klíčová. Trpišovský si ale nemyslí, že půjde o nejdůležitější duel za jeho působení ve Slavii. "Za ty roky ve Slavii bych si vzpomněl na zápasy, které rozhodovaly o titulu a o postupu ze skupiny. Třeba na Unionu Berlín, doma s Petrohradem a s Haifou. Rok předtím vyřazovací zápasy, finále poháru, zápas tady v Kluži o Ligu mistrů. Myslím si, že to není nejdůležitější zápas. Všechny zápasy ve Slavii jsou důležité. Myslím si, že byly jiné zápasy, které byly důležitější než ten čtvrteční," přemítal Trpišovský, který vede Pražany od prosince 2017.

Před týdnem jako svěřenci proti Kluži dominovali, ale nedařilo se jim v koncovce. "Upravovat toho budeme hodně, hlavně vzhledem ke stavu kádru. Někteří hráči s námi opět necestovali, další mají problémy a někteří neabsolvují ani předzápasový trénink. Budeme chtít navázat na to, co v domácím zápase fungovalo v ofenzivě. Musíme být ale efektivní v koncovce. Musíme se vyvarovat prohraných soubojů a laciné chyby, kterou jsem udělali u prvního gólu. Upravovat se toho bude hodně, nastoupíme v jiném složení než minulý týden," řekl Trpišovský.

Chybí mu 10 hráčů včetně středních záložníků Petra Ševčíka, Lukáše Provoda a Tomáše Holeše. "Zdravotní stránka je momentálně nejsložitější za celou dobu, co jsem ve Slavii. Vynucené změny bohužel narušují sehranost týmu. Trochu jsme si před sezonou malovali, že budeme hrát se středem zálohy Holeš, Provod, Ševčík. Dnes není k dispozici ani jeden," uvedl Trpišovský.

"Jsme ve fázi, která není dobrá, ale to nic nemění na tom, že ve čtvrtek poskládáme kvalitní jedenáctku. V mužstvu je stále řada kvalitních hráčů. Kádr byl stavěný, aby zvládl veškeré tyto situace. I když do zápasu nemůže zasáhnout deset hráčů, tak máme takový tým, aby se to na něm nepodepsalo a abychom zápas zvládli jak výsledkově, tak herně," prohlásil Trpišovský.

Před třemi lety jeho svěřenci výhrou 1:0 v Kluži nakročili k postupu do skupiny Ligy mistrů, který pak stvrdili v domácí odvetě. "Už když nám Kluž nalosovali, vybavila se mi řada vzpomínek. Hráli jsme tu první zápas a nevěděli jsme, jak se to bude celé vyvíjet. Potom přišla také samotná Liga mistrů a krásný zbytek sezony. Vybavuji si hlavně přípravu na zápas a také velké očekávání. Vybavily se nám určité věci při příjezdu na hotel a také momenty, které přišly bezprostředně po utkání. Byl tu s námi Nico Stanciu s celou rodinou, na podobné momenty si vzpomenu rád. To hlavní ale přišlo během zápasu a také v odvetě," dodal Trpišovský.