Podle německé ministryně obrany je třeba jednat o konci nákupu plynu z Ruska

Berlín - V souvislosti se zločiny, kterých se ve městě Buča u Kyjeva zřejmě dopustila ruská armáda, požaduje německá ministryně obrany Christine Lambrechtová zpřísnění protiruských sankcí. V rámci Evropské unie je podle ní třeba jednat o ukončení nákupu ruského plynu.

"Musí přijít reakce. Tyto zločiny nesmějí zůstat bez odpovědi," řekla sociálnědemokratická politička v televizi ARD. V souvislosti s možným přerušením odběru plynu prohlásila, že "naší silnou stránkou bylo to, že se jednotlivé země neunáhlovaly, ale že se společně domlouvalo, co se dá snést". Přesně to se podle ní musí stát v nejbližších hodinách.

První unijní zemí, která nákup plynu z Ruska zastavila, je Litva. Její ministerstvo energetiky v sobotu oznámilo, že od začátku tohoto měsíce země kryje spotřebu této suroviny z dodávek zkapalněného zemního plynu dováženého do terminálu v Klajpedě. Polský premiér Mateusz Morawiecki tento týden oznámil, že jeho země v květnu omezí dovoz ruského plynu, ve stejném měsíci přestane z Ruska dovážet uhlí a do konce tohoto roku i ropu.

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost a de facto nejmocnější politik v Polsku Jaroslaw Kaczyński v deníku Welt am Sonntag řekl, že Německo by v EU mohlo podpořit embargo na dovoz ropy z Ruska, protože Moskva z jejího prodeje získává několikanásobně větší objem peněz než z prodeje plynu.

Řada evropských politiků se shoduje v názoru, že nákupem energetických surovin z Ruska unijní země financují ruskou válečnou mašinérii. Výzvy k tomu, aby se od těchto transakcí sedmadvacítka odstřihla, zesílily poté, co se na veřejnost dostaly záběry zabitých civilistů z Buči nedaleko Kyjeva, odkud se před několika dny stáhly ruské jednotky.

"Kolik ještě takových Buč musí být, než přijmeme plné embargo na ruský plyn a ropu," napsal na twitteru předseda italské vládní Demokratické strany Enrico Letta. "Čas vypršel," dodal.

Naopak slovenský ministr hospodářství Richard Sulík dnes připustil možnost, že by Slovensko přistoupilo na požadavek Moskvy a platilo za plyn v rublech.

Agentura Reuters připomíná, že Evropská unie připravuje další balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Nicméně eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni v sobotu řekl, že nová opatření se nebudou týkat energetiky.

Ukrajinské vedení v sobotu informovalo, že znovu získalo kontrolu nad celou Kyjevskou oblastí. Starosta Buči ležící 37 kilometrů na severozápad od metropole řekl, že 300 civilistů zabitých ruskými vojáky bylo pohřbeno v masových hrobech. Novináři, které do oblasti pustila ukrajinská armáda, přinesli zprávy o tělech mrtvých ležících na ulicích, některé oběti měly spoutané ruce.