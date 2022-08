Podle libereckého hejtmana Půty bude kvůli cenám energií nutný zásah vlády

Liberec - Liberecký kraj dvakrát neuspěl při nákupu energií, nedostal žádnou nabídku. Problémy mají podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) kvůli rostoucím cenám i firmy. Hejtman míní, že by vláda za této situace měla zasáhnout.

"Myslím, že je načase se přestat tvářit, že v energetice ještě funguje nějaký trh, protože plyn k dispozici fakticky není nebo jen v omezeném rozsahu a elektrickou energii prodáváme za naprosto nesmyslné ceny, které se odvíjejí od závěrné plynové elektrárny v Německu a nemají nic společného s náklady na výrobu elektrické energie v České republice," uvedl Půta pro ČTK. Tzv. závěrná elektrárna plní síť a její cena zásadní, je to hodnota, za kterou se prodává a kupuje elektřina na burze bez ohledu na to, za jaké náklady vyrábějí ostatní elektrárny.

Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze EEX v Lipsku v pondělí poprvé překročila 700 eur (přes 17.200 Kč) za megawatthodinu (MWh). Je to asi čtrnáctinásobek sezonního průměru za posledních pět let. "Pokud vláda nezasáhne, nepomůže průmyslu, nepomůže veřejnému sektoru, tak budeme na konci roku jenom sčítat ztráty, ať už se to bude týkat zavřených provozů v průmyslu a v dalších provozovnách, třeba ve službách. Anebo, co se týká veřejného sektoru, tak třeba omezení provozu některých, v uvozovkách zbytných, zařízení jako jsou muzea, galerie, knihovny. A můžeme se bavit nakolik školy zvládnou financovat svůj provoz třeba s pětinásobným nárůstem ceny za energie," dodal hejtman.

Energie na příští rok se kraj dvakrát neúspěšně pokoušel nakoupit v rámci takzvaného dynamického nákupního systému. "Nemáme nabídky. Myslím, že ceny, tak jak dál rostou, tak asi nejpravděpodobnější řešení je nakoupit elektrickou energii na spotu. To znamená trochu se spolehnout na to, že po Novém roce ceny energií znovu klesnou, protože v tom dvou a tříletém výhledu jsou proti současné ceně třetinové," uvedl hejtman. Nákup na spotu podle něj fakticky znamená, že v případě velkoodběru zaplatí částku, která platí v danou hodinu na burze. "Podle těch analýz je to o asi 20 procent levnější než teď stropovat za 17,50 (Kč/kWh)," dodal Půta.

V minulosti využíval Liberecký kraj k nákupům energií Českomoravskou komoditní burzu Kladno. Když ale počátkem roku ukončila firma Lumius dodávky energií pro úřad a dalších 16 krajských organizací, nepodařilo se na burze nové dodávky zajistit. Kraj žádnou nabídku nedostal. Zvolil proto cestu jednacího řízení bez uveřejnění a dohodl se na dodávkách se společností ČEZ ESCO za cenu pětkrát vyšší, než byla původní cena Lumiusu. Kvůli vynucené změně dodavatele zaplatí letos Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace za energie o 48 milionů korun víc než původně počítaly. Náklady na energie tak vzrostou zhruba o 37 procent.

Hejtman se obává, že příští rok to bude mnohem horší. "My jsme měli na energie v letošním roce pro kraj a naše příspěvkové organizace asi 150 milionů korun a odhadujeme, že pokud nedojde k žádnému zásahu, že to bude v příštím roce více než 500 milionů, což se dá přeložit do češtiny například tak, že nebudeme opravovat silnice nebo můžeme omezit některé veřejné služby," řekl Půta s tím, že bez pomoci vlády nepůjde. "Věřím, že vláda pochopí, že situace je neudržitelná, že není možné jen symbolicky podpořit domácnosti a nechat v tom celý zbytek ekonomiky," dodal.