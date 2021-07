Podle Krejčího se Pardubicím budou odchody opor složitě nahrazovat

Pardubice - Trenér Jiří Krejčí se obává, že fotbalistům Pardubic se v nové ligové sezoně budou složitě nahrazovat odchody opor Ewertona a Michalů Hlavatého a Surzyna. Východočechy sice posílilo několik talentovaných mladíků, podle Krejčího jsou ale potřeba hráči, kteří by týmu okamžitě pomohli.

Brazilský záložník Ewerton se po konci hostování vrátil do Mladé Boleslavi, zatímco další středopolař Hlavatý do Plzně. Obránce či záložník Surzyn přestoupil do Jablonce. V minulé, nováčkovské sezoně nejvyšší soutěže pomohli Pardubicím k překvapivé sedmé pozici.

"Mužstvo jsme budovali dva roky a tři hráči, kteří byli v základní sestavě, nám odešli. Na Ewertonovi jsme opravdu dřeli celý podzim, aby hrál podle našich představ. Na jaře už to bylo někde jinde a pak vám odejde. Jeho jarní výkony nám budou chybět. To se nám teď hned bude nahrazovat těžce. Věřím tomu, že se mladí kluci do toho do budoucna dostanou. Ale teď se bavíme o současnosti a to bude hodně složité," řekl novinářům Krejčí, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent Jaroslava Novotného.

Jasno má v tom, na jakých pozicích musí tým posílit. "Potřebujeme přivést hráče do defenzivy a ofenzivy. Hráče, které buď známe, protože klubem prošli, nebo o nichž víme, že nám můžou okamžitě pomoct. Nepotřebujeme projekt do budoucna, takových hráčů máme dost. Potřebujeme hotové hráče," uvedl šestapadesátiletý bývalý hráč Hradce Králové nebo Pardubic.

Východočeši přivedli mimo jiné trio slávistů, brankáře Jakuba Markoviče a záložníky Michala Berana s Lukášem Červem. Z Ostravy přišel krajní záložník Lukáš Cienciala a z Plzně bek Jan Halász. Všem je 20 let.

"Vidím, jak pracují na tréninku. Když jim to vydrží a budou si chtít nechat poradit, tak jejich budoucnost vidím dobře. Bude to chtít trpělivost. S Míšou Hlavatým jsme pracovali dva roky. Berana a Červa tady máme měsíc. Za dva měsíce to bude zase jiné. Musíme být trpěliví stejně jako oni, když se něco nepovede. Musí věřit tomu, co po nich chceme. Pak to může jít nahoru," prohlásil Krejčí.

I v nové ligové sezoně budou Pardubice hrát domácí zápasy kvůli modernizaci Letního stadionu v pražském Ďolíčku, kam bude moci dorazit maximálně 3400 lidí. Většina uplynulého ročníku proběhla kvůli pandemii koronaviru bez přítomnosti fanoušků v ochozech.

"Samozřejmě jsem rád, protože fotbal bez lidí není ono. Víc lidí uvidí ligu, která tady předtím nebyla 51 let. Znám spoustu lidí, které minulá sezona vtáhla do fandění pardubickému fotbalu. Věřím, že se to ještě víc zpropaguje," konstatoval Krejčí. Východočeši vstoupí do ligového ročníku v sobotu domácím zápasem s Karvinou.