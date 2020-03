Podle guvernéra ČNB Rusnoka nastane razantní útlum ekonomiky

Praha - Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka je zřejmé, že nastane razantní útlum ekonomiky. S pokračováním mimořádné situace přitom podle něj roste pravděpodobnost, že ekonomika klesne. Vyplývá to z vyjádření Rusnoka na dnešní tiskové konferenci po mimořádném zasedání bankovní rady. Ta dnes snížila úrokové sazby o půl procentního bodu. ČNB má velké zásoby hotovosti, její guvernér Rusnok proto nepředpokládá její nedostatek. Hotové peníze podle něj nejsou přenašečem koronaviru.

"My v tuto chvíli nemáme žádnou ucelenou prognózu, není to technicky možné. Je ovšem zřejmé, že dojde k razantnímu útlumu ekonomiky. Říci, jestli klesne k nulovému růstu, nebo dokonce do záporu je velmi obtížené, ale s každým dnem mimořádné situace narůstá pravděpodobnost horšího scénáře," uvedl guvernér.

Odhady ekonomů i institucí z počátku roku počítaly letos s růstem ekonomiky kolem dvou procent. Nyní se stále více ekonomů přiklání k nižšímu růstu. Někteří ovšem již hovoří i o stagnaci ekonomiky jako o optimistickém scénáři. ČNB v aktuální únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 2,3 procenta.

Rusnok dále uvedl, že útlum ekonomiky bude doprovázen i poklesem cen. V nejbližších měsících sice podle něj ještě inflace bude kvůli statistickým zákonitostem vykazovat svižný růst, ale posléze během několika měsíců nastane prudký obrat. "To rozhodnutí o snížení sazeb jde podle našeho silného přesvědčení správným směrem. Za deset dnů bude běžné měnové zasedání a budeme mít k dispozici krizový scénář vývoje, kde uvidíme, zda není potřeba tu reakci ještě prohloubit," uvedl guvernér.

Rusnok dále uvedl, že nynější oslabování koruny nad 27 Kč/EUR je za současné situace přirozené. ČNB podle něj bezprostřední zásah na trhu nechystá, i když dnes potvrdila připravenost reagovat na případné nadměrné výkyvy kurzu koruny svými nástroji. ČNB má k dispozici devizové rezervy 3,4 bilionu Kč.

"Máme režim řízeného plovoucího kurzu a to nás opravňuje reagovat v případě velkých výkyvů kurzu měny. V tuto chvíli ta situace není taková, že bychom chystali něco bezprostředně. Probíhá oslabení, které je přirozené v takové situaci, kdy ten trh je nervózní. A první se opouštějí měny, které jsou považovány za více rizikové, než jsou ty bezpečné přístavy švýcarského franku, amerického dolaru nebo japonského jenu," uvedl guvernér.

ČNB má velké zásoby hotovosti, nepředpokládá její nedostatek

Česká národní banka má velké zásoby hotovosti, guvernér Jiří Rusnok proto nepředpokládá její nedostatek. Rusnok to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání bankovní rady. Hotové peníze podle něj nejsou přenašečem koronaviru, pro menší běžné platby ale považuje za ideální bezkontaktní platby.

"Ubezpečuji, že máme velké zásoby hotovosti. Výrazně vyšší, než jsme měli v době krize v roce 2008, a to o 30 procent. Nepředpokládáme, že by nastal jakýkoliv nedostatek hotovosti, navíc v situaci, kdy je část maloobchodu postavena mimo provoz," uvedl Rusnok.

Světové organizace podle něj vyvrací fámy, že by hotové peníze byly přenašečem viru. "My jsme z hlediska způsobu placení neutrální. Je ale nasnadě, že úplně nejjednodušší je platit kartou bezkontaktně. Ty bankovky, které my vydáváme do oběhu, jsou ze zásob, kde leží delší dobu," podotkl.

Jak uvedl, centrální banka nebude překážkou při vstřícnosti těch bank, které fyzickým či právnickým osobám postiženým koronavirem odloží splátky úvěrů. "Pokud se na těchto krocích banky shodnou, zohledníme to při klasifikaci nestandardních úvěrů," poznamenal. ČNB by o těchto krocích podle něj měla jednat s Českou bankovní asociací v úterý.