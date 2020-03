Podle CzechTourismu bude dopad epidemie drtivý

Ženy s rouškami na ochranu proti novému typu koronaviru procházejí turisticky frekventovanou Karlovou ulicí v Praze, která byla 16. března 2020 téměř liduprázdná. Vláda zakázala kvůli šíření viru volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři.

Ženy s rouškami na ochranu proti novému typu koronaviru procházejí turisticky frekventovanou Karlovou ulicí v Praze, která byla 16. března 2020 téměř liduprázdná. Vláda zakázala kvůli šíření viru volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Dopad epidemie nového typu koronaviru na tuzemský cestovní ruch bude drtivý. V současném stavu podnikatelé tolik neřeší, jak minimalizovat ztráty, ale jak přežít. Například Praha v posledních dvou letech zaznamenala čilý turistický ruch v každém měsíci v roce. Dvě třetiny zahraničnch návštěvníků ČR přijíždí právě do hlavního města. Významně je nyní zasažen také Karlovarský kraj, jižní Čechy nebo jižní Morava. Budoucí vývoj nelze odhadovat. Po uklidnění situace by při obnově běžného režimu měli jako první pomoct domácí turisté. V rozhovoru pro ČTK to řekl ředitel státní agentury CzechTourism Jan Herget.

Analýza překonávání krizí a návratů do běžného chodu v cestovním ruchu, kterou má k dispozici organizace The European Travel Commission podle Hergeta ukazuje, že turisté se k cestování vraceli po problémových obdobích stále rychleji. "Pokud bychom vycházeli z této analýzy, dalo by se předpokládat, že obnova cestovního ruchu se podaří za šest až osm měsíců. Rozsah současné krize je ale mnohem větší. K tak radikálnímu omezení pohybu nedošlo od 2. světové války," řekl.

Struktura českého cestovního ruchu je podle Hergeta velmi pestrá a vzájemně se doplňuje. V březnu zejména Praha přišla o školní zájezdy z Itálie, duben a květen patří konferencím, které mají pro cestovní ruch velký ekonomický přínos. Následně již přichází hlavní sezona. "Jaro je typické také pro městskou turistiku. Olomouc a Brno se staly módními městy, spousta Čechů nelétala do přeplněného Říma nebo Barcelony, ale vyjížděla právě do těchto měst," uvedl dále Herget. Ztrátu podle něj samozřejmě pocítí také cestovní ruch na horách a v lázních. Karlovarský kraj je podle něj na cestovním ruchu ze všech regionů nejvíce závislý, každá desátá koruna, která se tam vydělá je právě z tohoto odvětví, řekl.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou banku zřídilo program Úvěr Covid. Podnikatelé mohou ode dneška žádat o bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou. Podnikatelé budou moct žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Daňové přiznání bude možné odevzdat bez sankce do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení.

Podle Hergeta lze předpokládat, že obnově pomůže domácí cestovní ruch a turisté z okolních států, na které bude CzechTourism v následujícím období také cílit. Vzhledem k tomu, že současná situace významně poznamená letecké společnosti, návrat turistů ze zemí mimo Evropu bude pravděpodobně trvat déle.

CzechTourism nyní mění plány a připravuje na sociálních sítích novou komunikaci zaměřenou na inspiraci. Bude turisty nabádat k přečtení knih českých autorů, zhlédnutí filmů, které se v tuzemsku natáčely, a na základě toho k naplánování cest. "Jakmile bude situace záhodná, na evropské úrovni, nejen jako CzechTourism, začneme komunikovat s novináři, cestovními kancelářemi i influencery a budeme ukazovat, že je Evropa v pořádku," dodal.

Vláda ode dneška zakázala cesty Čechů kamkoliv do zahraničí, stejně jako vstup cizinců do ČR. Zakázaný je prodej ubytovacích služeb, zavřeny jsou stravovací provozy, až na výjimky také většina obchodů. Omezen je také volný pohyb obyvatel na nejnutnější úkony.

Příjmy z cestovního ruchu podle České národní banky loni činily 167 miliard korun. Podle CzechTourism tvoří cestovní ruch tři procenta hrubého domácího produktu ČR a zajišťuje na čtvrt milionu pracovních míst.