Podle Čecha pracuje Chelsea den ode dne a chce dokončit tento ročník

Londýn - Podle člena vedení fotbalové Chelsea Petra Čecha pracuje londýnský klub po uvalení sankcí na svého majitele Romana Abramoviče den ode dne a bývalý reprezentační gólman doufá, že klub tuto sezonu dokončí. Uvedl to v nedělním rozhovoru pro Sky Sports. Poté, co britská vláda zmrazila ruskému oligarchovi Abramovičovi v reakci na vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu majetek, funguje klub pod speciální licencí a s řadou omezení.

"Je to složitá situace. Máme spoustu otázek, ale málo odpovědí. Soustředíme se na věci, které můžeme ovlivnit. Snažíme se v klubu podporovat jeden druhého a vytvořit podmínky, abychom se mohli soustředit na zápasy," řekl Čech, který hned v úvodu rozhovoru vyjádřil soucit se všemi oběťmi na Ukrajině. "Je příšerné sledovat, co se tam děje. Naše myšlenky jsou se všemi, kteří to musí prožívat. Doufám, že se celá situace brzy uklidní a lidé přestanou trpět," přál si devětatřicetiletý bývalý gólman.

Vedle toho, že vedení Premier League vyloučilo o víkendu Abramoviče z pozice ředitele klubu, nesmí Chelsea již od minulého týdne prodávat ani kupovat hráče, nemůže obnovovat smlouvy a má pozastavený prodej vstupenek. Klub má též zakázaný prodej suvenýrů a fanshop na stadionu Stamford Bridge byl uzavřen. Minimálně dočasně ho opustil sponzor, mobilní operátor Three, jehož logo nosili fotbalisté Chelsea na dresech. Opatření nemají vliv na samotný proces tréninku a hraní zápasů, zmražení majetku však neumožňuje Abramovičovi klub prodat.

"Musím přiznat, že jdeme den po dni. Není to zcela v našich rukách. Probíhají rozhovory s příslušnými autoritami a chceme fungovat tak, abychom mohli ročník dohrát. Jsme součástí anglické Premier League, což je jedna z nejlepších soutěží na světě. Věřím, že je v zájmu nás všech, abychom sezonu dokončili," uvedl Čech.

Sám však u jednání mezi klubem a vládou nebyl. "Vím, že vedení dělá vše, abychom mohli dohrát sezonu. Jdeme den po dni a doufáme, že bude brzy vše jasnější. Věřím také, že všichni zaměstnanci klubu dostanou své platy, aby mohli dál žít své životy a pracovat tady dál," podotkl bývalý vítěz Ligy mistrů z roku 2012, který vedle Chelsea působil také v Blšanech, Spartě, Rennes a kariéru uzavřel v Arsenalu.

Pochválil trenéra Thomase Tuchela, který v týmu zatím zůstává. Německý kouč to potvrdil po poslední ligové výhře 1:0 nad Newcastlem. "Jeho přístup byl a je ve všech ohledech skvělý. Co se jeho týče, má smlouvu do roku 2024 a zatím víme, že by všechny kontrakty měly být normálně dodrženy. Těžko ale říct, třeba se zítra vše změní a všechno bude jinak," dodal Čech.

Další utkání čeká Chelsea ve středu, kdy bude v osmifinálové odvetě hájit na hřišti francouzského mistra Lille vítězství 2:0 z prvního zápasu. Londýnský klub obhajuje v milionářské soutěži loňský triumf.