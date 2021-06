Podíl Prokopa na činnosti Berdychova gangu projedná znovu soud

Justiční stráž odvádí Jaromíra Prokopa (vlevo) 8. června 2021 po jednání o vazbě u Krajského soudu v Praze. Muž byl jako uprchlý odsouzen s takzvaným Berdychovým gangem ke 13,5 roku vězení, Spojené státy ho v květnu 2021 vydaly do Česka.

Praha - Kauza Jaromíra Prokopa, který byl v nepřítomnosti odsouzen společně s tzv. Berdychovým gangem ke 13,5 roku vězení, se bude projednávat v novém hlavním líčení. Prokop o to dnes požádal u středočeského krajského soudu. Novinářům to řekl soudce Jiří Wažik. Prokopa vydaly minulý měsíc do Česka Spojené státy, kde se skrýval.

Soud dnes na základě žádosti Prokopa zrušil původní pravomocný rozsudek. Zároveň rozhodl o tom, že šestapadesátiletý Prokop počká na hlavní líčení ve vazební cele. Přetrvávají totiž obavy, že by znovu uprchl.

Termíny hlavního líčení zatím soudce stanovil na 27. července až 4. srpna. Bude při nich chtít na Prokopovu žádost vyslechnout některé odsouzené členy gangu. Všichni ostatní potrestaní členové skupiny už jsou v současné době na svobodě. V novém procesu nemůže Prokop dostat přísnější trest než původně.

Česká justice Prokopa odsoudila v roce 2006, a to za podíl na čtyřech loupežích z roku 1996. Policie ho dopadla loni v dubnu, a to v okolí Seattlu.

Gang pojmenovaný po Davidu Berdychovi měl na svědomí loupeže, únosy a vydírání podnikatelů. Kauza bývá označována za největší případ organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky. Skupina údajně trestnou činností získala přes 100 milionů korun.