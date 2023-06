Podíl privátních značek na obratech řetězců v ČR přesahuje 20 procent

Praha - Podíl privátních značek na obratech potravinových řetězců v Česku přesahuje zpravidla 20 procent. Kromě potravin, nápojů a drogistického zboží zahrnují i potřeby pro domácí mazlíčky, vybavení na zahradu nebo oblečení. Nabídku privátních značek plánují řetězce dále rozšiřovat, zájem o ně se podle nich začal výrazněji projevovat s tím, jak vzrostla inflace. Vyplývá to z informací obchodů s potravinami, které oslovila ČTK.

V prodejnách Tesco privátní značky tvoří asi 35 procent obratu. "Privátní značky využíváme primárně tam, kde vidíme velký zájem zákazníků o daný produkt, jako příklad můžeme uvést trvanlivé potraviny, čerstvé potraviny nebo alkohol," řekl mluvčí Michal Kuzmiak. V Česku podle něj Tesco zákazníkům nabízí několik desítek privátních značek.

Podíl vlastních značek na obratu řetězce Kaufland v obchodním roce 2022 činil více než pětinu, meziročně mírně narostl, uvedla mluvčí Renata Maierl. Úspěch podle ní mají především mléčné výrobky, maso a uzeniny. Pod privátními značkami firma prodává také potraviny pro vegany a vegetariány, oblečení nebo hobby potřeby, dodala.

V Bille letos privátní značky představují více než 23 procent obratu, do roku 2028 si firma dala za cíl tento podíl zvýšit na 30 procent. Seznam vlastních značek Billy čitá 17 položek, z toho 11 připadá na potraviny, uvedla mluvčí Dana Bratánková. "Cítíme, že poptávka po privátních značkách na trhu je a roste," řekla.

Více než 40 procent z prodeje privátním značkám aktuálně patří v obchodech Penny Market, uvedl mluvčí Tomáš Kubík. Očekává, že podíl v budoucnu dosáhne 50 procent. "V posledních letech se trh s privátními značkami výrazně posunul. Jedná se o plnohodnotnou alternativu značkovým produktům, které nabízejí minimálně srovnatelnou kvalitu za výhodnější cenu," řekl Kubík. Loni podle něj firma na trh uvedla pět nových privátních značek, zahrnují například džusy nebo mražené produkty. Privátní značky Penny prodává od roku 1997, uvedl.

Obchody COOP nabízí přibližně 900 produktů privátních značek, poptávka po nich neustále roste. ČTK to řekl ředitel nákupní centrály COOP Centrum družstvo Josef Plesník. "Privátní značky jsou s námi prakticky už desítky let. Pečujeme o ně celou dobu. Nicméně je pravdou, že se na ně ještě více zaměřujeme posledních pět let," řekl.

Privátní značky v Lidlu tvoří až 75 procent sortimentu, firma jich má v nabídce více než 200. Albert se podle mluvčího Jiřího Marečka na výrobě vlastních značek snaží spolupracovat především s lokálními producenty. V Globusu mají zákazníci zájem i o větší výhodná balení produktů od privátních značek, uvedla mluvčí Aneta Turnovská.

Obchodní řetězce se se svými privátními značkami stávají konkurentem běžných značek výrobců. Mají možnost rozhodovat o výši marží i umístění na pultech obchodů, vyplynulo už dříve ze závěrů šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Například u čerstvého mléka je podle něj poměr 75 procent privátních značek vůči 25 procentům takzvaně brandových produktů, tedy značek výrobců potravin.