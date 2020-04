Počet vyléčených lidí z covidu-19 se v Česku blíží 3000

Praha - Od dnešního rána se v Česku vyléčilo z nemoci covid-19 sto lidí a dva zemřeli. Počet vyléčených tak stoupl na 2942 a mrtvých na 225. Případů nákazy dnes zatím přibylo 41, což je stejný nárůst jako za celé pondělí. Pondělní přírůstek byl nejnižší od 13. března. Případů nákazy bylo v Česku od začátku března zjištěno 7486, aktuálně se s covidem-19 potýká 4319 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30.

Denní přírůstky případů nákazy se od minulé středy drží pod stovkou. Údaj k dnešnímu podvečeru je shodný s pondělním nárůstem za celý den, kompletní číslo za dnešek zveřejní ministerstvo po půlnoci. Testů na covid-19 včetně opakovaných u stejného člověka bylo od začátku šíření nemoci do dnešního rána provedeno 226.255, novější údaj bude známý ve středu ráno.

Podíl nově zaznamenaných případů nemoci na počtu testů činil v pondělí 0,53 procenta. Je to nejméně od potvrzení nákazy v ČR s výjimkou 4. března, kdy nebyl potvrzen žádný nový případ nemoci. Pod dvěma procenty se ukazatel drží od minulého úterý, na začátku dubna to bylo kolem pěti procent.

Odborníci považují za jeden z klíčových údajů pro zvládání epidemie počet hospitalizovaných s nemocí covid-19, kterých je v posledních dnech méně než čtyři sta, podle dnešních ranních údaje se v nemocnicích léčí 359 nakažených. Z toho 71 pacientů bylo v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči. Ani počet vážně nemocných se výrazně nemění.

Nejvíc nakažených má Praha, absolutně i v přepočtu na počet obyvatel. Nakazilo se zatím 1702 Pražanů, což znamená 125 na 100.000 obyvatel. V přepočtu na obyvatele následuje Karlovarský kraj, kde v posledních dnech přibyly desítky případů na Chebsku. Kraj eviduje 356 nemocných, což vychází na téměř 121 infikovaných na 100.000 obyvatel. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji na 100.000 obyvatel připadá nadále 27 případů.

Během dneška přibyla dvě úmrtí s covidem-19 a je jich celkem 225. Většina obětí připadá na seniory, lidí nad 65 let zemřelo s covidem 202. Nejvíce lidí s covidem-19 zemřelo v Praze, lékaři tam zaznamenali 82 úmrtí. Následuje Moravskoslezský kraj s 28 a Karlovarský s 22 zemřelými. Jediného mrtvého s covidem-19 má Zlínský kraj.

Podle zdravotnických statistiků a epidemiologů Česko šíření koronaviru zatím zvládlo, nyní se má zaměřit na kontrolovaný návrat k normálnímu životu. Vláda v posledních týdnech rozvolnila řadu opatření, která zavedla v březnu kvůli šíření koronaviru. Nadále ale platí, že lidé musí mít mimo bydliště zakrytá ústa a nos třeba rouškou, venku mohou být ve skupinách maximálně po deseti a musí dodržovat dvoumetrový odstup. Důležitá je i dezinfekce.

Do konce dubna také v Česku platí nouzový stav. Vláda ho chce kvůli trvání některých restrikcí znovu prodloužit, a to do 25. května. O prodloužení dnes jedná Sněmovna. Některé strany navrhují prodloužení o týden, některé o deset dnů, komunisté se přiklánějí k prodloužení o 17 dnů.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 20. dubna 6494 154 21. dubna 8301 133 22. dubna 8815 99 23. dubna 7899 55 24. dubna 7073 86 25. dubna 4411 79 26. dubna 3358 52 27. dubna 7667 41

zdroj: ministerstvo zdravotnictví