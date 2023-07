Po Zadinovi nikdo nesáhl, v NHL zůstává nadále hráčem Detroitu

Detroit - Český útočník Filip Zadina zůstává v zámořské NHL nadále hokejistou Detroitu. V průběhu 24 hodin, kdy byl zapsaný na takzvaný waiver, o něho žádný jiný klub neprojevil zájem. Informovaly o tom zámořské weby.

Třiadvacetiletý Zadina, jenž loni koncem srpna podepsal s Red Wings tříletou smlouvu s příjmem 1,825 milionu dolarů ročně, měl v poslední době žádat klub o výměnu. "Snažím se mu dát příležitost jít do týmu, kde by mohl hrát víc. A uvidíme, co se stane," řekl k Zadinovu zařazení na waiver listinu generální manažer Detroitu Steve Yzerman.

"Osobně mám Filipa vážně rád. Myslím, že v něm určitě něco je. Bude se hlásit na tréninkový kemp a bojovat o místo v týmu. V této fázi už nemůžu udělat víc, abych mu pomohl," podotkl Yzerman.

Zadina je šestkou draftu z roku 2018, předpoklady a velká očekávání se mu však zatím nedaří zcela naplnit. Minulou sezonu mu výrazně zkomplikovalo dlouhodobé zranění. Stihl tak v základní části odehrát jen 30 utkání a připsal si v nich tři branky a čtyři nahrávky.

Celkem má účastník předloňského světového šampionátu na kontě v základní části NHL 190 startů a 68 bodů za 28 gólů a 40 asistencí.