Po třech letech se na Colours of Ostrava vrátí zpěvačka LP

V Ostravě pokračuje 20. července 16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Potrvá do 22. července. Na snímku je LP alias Laura Pergolizzi. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Po třech letech se na hudební festival Colours of Ostrava vrátí americká zpěvačka LP. Vystoupí i kapela Tindersticks z Británie a americká skupina Black Pumas. Dnes to jménem pořadatelů ČTK sdělil mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Akce se uskuteční od 15. do 18. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic.

"Impozantní hlas, obrovské charisma, bezprostřední komunikace s fanoušky, nezapomenutelný koncert a pro mnohé vrchol toho ročníku. Takový dojem zanechala americká zpěvačka LP před třemi lety po svém prvním festivalovém vystoupení na Colours of Ostrava. Letos v červenci se Laura Pergolizzi alias LP do Dolních Vítkovic na festival vrátí," řekl. Podle něj zpěvačka přijede bohatší o novou desku a s postavením jedné z největších hvězd současné hudební scény.

Kromě LP do programu přibyli například britští rockoví melancholici Tindersticks, funky souloví Black Pumas, v USA čerstvě nominovaní na Grammy, nebo italská trojice producentů elektronické taneční hudby Meduza.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava bude od 15. do 18. července. Už dříve oznámenými jmény jsou Twenty One Pilots, The Lumineers, Youssou N'Dour, Sigrid, Wardruna, Tones and I, Meute, Fatoumata Diawara, KOKOKO!, The Hatters, Muthoni Drummer Queen, Fofoulah a Bazzookas. Program na 24 venkovních i krytých scénách nabídne přes 450 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v programu také diskuse v mezinárodním fóru Meltingpot, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.