Liberec - Po stopách svého pradědečka Christiana Linsera se v Liberci vydala Angelika Linserová. Rodina patřila ve druhé polovině 19. století ke skupině průmyslníků, kteří se zasloužili o průmyslový rozmach Liberce. Do města, kde její praděd jako první vyrobil automobil, se Linserová dostala poprvé. Zkoušela to sice už v 70. letech minulého století ještě jako studentka, nedostala ale vízum. Dnes je vlastně ráda, přiznala novinářům žena, která spravuje majetek rodiny.

Z návštěvy Liberce, kde její pradědeček v roce 1858 založil fabriku na zpracování barevných kovů, byla nadšena. "Cítím se tu jako doma, je to tím, že jsem slyšela hodně příběhů od svého otce a dědečka," řekla. Po historii firmy pátrala v archivu, navštívila i Barvířskou ulici, kde byla první továrna firmy Linser. Jeden z domů stále stojí. "V myšlenkách jsem šla se svým dědečkem po schodech nahoru a dolů a přemýšlela o tom, kolikrát po nich takto šel. Bylo to velmi silné," poznamenala žena a vzpomínala na to, jak jako studentka se svým otcem rozebírala motory aut.

Christian Linser byl rodákem s Tyrolska. Výrobní program své společnosti postupně rozšiřoval a na konci 19. století začal vyrábět motorová kola. V roce 1902 představil Linser první motocykl a o čtyři roky později na 6. Mezinárodním autosalonu ve Vídni i svůj první automobil. "Jednalo se o první čtyřválec v tehdejším Rakousko-Uhersku," uvedl Pavel Kozler z Autoklubu Liberec. Vodou chlazený čtyřtaktní agregát o objemu 1640 cm3 měl výkon 12 koní. Mimo zapalování a pneumatik, které dodaly firmy Bosch a Michelin, pocházel kompletně z Linserovy továrny. O rok později ale firma kvůli vysokým nákladům výrobu aut ukončila.

"Žádné z aut této firmy bohužel nemáme. A je škoda, že lidé většinou ani nevědí, že tady taková výroba byla. Že první fabrika, která se postavila na výrobu automobilů nebyla ani Škodovka ani Tatrovka, ale byla tady v Liberci," řekl ČTK ředitel Technického muzea v Liberci Jiří Němeček. Auta Linser vyráběl přímo v dolním centru Liberce a Němeček by rád na tuto dnes již zapomenutou historii města upozornil. Výrobu aut potom převzala automobilka RAF - Reichenberger Automobil Fabrik, kterou v roce 1907 založil Theodor von Liebieg. "RAF později koupil Laurin & Klement," dodal ředitel muzea.