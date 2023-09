Po nehodě dvou kamionů u Tábora byla téměř pět hodin zavřená dálnice D3

Tábor - Dálnice D3 u Tábora byla dnes od dopoledne téměř pět hodin v obou směrech neprůjezdná. Silničáři ji znovu otevřeli před 15:30, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Krausová. Dopoledne se tam srazily dva kamiony. Při nehodě se zranili řidiči obou kamionů, jeden vážně, záchranáři ho převezli s podezřením na těžké zranění hlavy do českobudějovické nemocnice, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Zuzana Fajtlová. Na místě zasahovalyí všechny záchranářské složky.

"Kamion jedoucí na Prahu sjel do silničního příkopu v místě zúžení na dálnici. Vyhodilo ho to zpět do dálnice, kde se čelně střetl s protijedoucím kamionem," popsala nehodu policejní mluvčí. Při srážce kamionů se zranili řidiči obou vozů. Jeden byl při příjezdu záchranářů mimo auto a při vědomí. Po ošetření ho převezli do táborské nemocnice. "Druhý z řidičů byl po nárazu katapultován mimo vozidlo a v bezvědomí. Bylo nutné zajistit jeho stav napojením na umělou plicní ventilaci," uvedla Fajtlová. S podezřením na těžké poranění hlavy ho pak záchranáři letecky přepravili do českobudějovické nemocnice. Na místě zasahovali i jihočeští hasiči.