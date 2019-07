Po nedělním koncertu dnes Ed Sheeran v Praze zahraje znovu

Praha - Britský hudebník Ed Sheeran dnes na letišti v pražských Letňanech odehraje druhý koncert. Jde o vystoupení, které pořadatelé přidali kvůli rychle vyprodanému nedělnímu koncertu. Lístky v předprodeji zmizely během několika hodin, v hledišti bylo v neděli podle pořadatelů téměř 80.000 návštěvníků. Policie upozornila, že v souvislosti s koncertem bude přijímat bezpečnostní opatření a návštěvníci musí opět počítat s dopravními uzávěrami.

Osmadvacetiletý britský zpěvák, skladatel a textař, považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností současné hudební scény, přijel do Prahy v rámci svého evropského turné Divide 2019. Osmadvacetiletý hudebník má čtyři trofeje Grammy a pětkrát získal Brit Award. Jeho singl Shape of You se stal třetím nejprodávanějším singlem v Británii a vůbec nejčastěji streamovanou skladbou na Spotify. Na konci roku 2017 obdržel Sheeran Řád britského impéria za své hudební a charitativní aktivity.

Dnešní koncert provázejí podobně jako v neděli bezpečnostní a dopravní opatření. Na zajištění pořádku se budou znovu podílet policisté antikonfliktního týmu, příslušníci dopravní a pořádkové policie, kriminalisté i městští strážníci. Policie uzavře některé komunikace v okolí letiště. V šest hodin ráno uzavřou ulici Beladaovu, v 11:00 bude uzavřen provoz v ulicích Tupolevova a Beranových. Vjezd budou mít povolen pouze rezidenti a městská hromadná doprava. Policie nabádá Sheeranovy fanoušky, aby do Letňan vyrazili městskou hromadnou dopravou, a ne auty, protože v Letňanech je malá parkovací kapacita. Provoz metra na lince C bude posílen a po skončení koncertu bude prodloužen do 01:00 ráno.

Před nedělním koncertem Sheerana zatím nejvíce lidí do Letňan dorazilo v roce 2016 na koncert AC/DC, který sledovalo 60.000 fanoušků.