Po Janáčkově filharmonii Ostrava nabídne Klus svůj projekt Klusymfonie s FOK

Praha - Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK vystoupí s Tomášem Klusem 29. června ve Smetanově síni Obecního domu v jeho orchestrálním projektu Klusymfonie. Původní prosincový termín koncertu byl ze zdravotních důvodů zrušen. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. ČTK dnes o tom za FOK informovala Karla Melichnová.

Písničkář Klus s kapelou Cílová skupina ve spojení se symfonickým tělesem nabídne publiku své písně v nové podobě, stejně jako před třemi lety s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Koncert se uskuteční pod vedením dirigenta Jana Kučery. Ten již dirigoval ostravské symfoniky během nahrávání alba Klusymfonie. Autorem nevšedního aranžmá písní jako Vločka, Trigorin, Tichá voda, Noe, Poprvé, Navěky nebo Podivín je člen Cílové skupiny, skladatel a baskytarista Jan Lstibůrek.

"Symfonické aranže Honzy Lstibůrka jsou výtečně instrumentovány, nechávají vyniknout sólovým nástrojům v orchestru a dávají písním nový rozměr. Není to jen otrocké doplnění symfonického zvuku, ale velmi citlivé zpracování jednotlivých nálad a emocí, o kterých ta která píseň vypráví," uvedl dirigent Kučera.

"Já devadesát procent písní zpívám pouze s orchestrem a aranže jsou přesně dělané jenom pro Honzu (Lstibůrka). Takže i lidé z orchestru jsou velmi nadšení, že si zahrají, že to není jen šmidlání do refrénu, protože to jsou vlastně úplně nové skladby," řekl před časem ČTK Klus.

Spolupráce Kluse, jeho kapely Cílová skupina a Janáčkovy filharmonie Ostrava začala 2018 koncertem v Dolní oblasti Vítkovice. Později pak orchestr se zpěvákem vystoupil i na festivalu Štěrkovna Open Music. Už tehdy vznikala myšlenka na pokračování spolupráce, která vyvrcholila ve formě nahrávky a turné. Klusova deska Proměnamě se stala nejprodávanějším albem roku 2014. V roce 2012 porazil v anketě Český slavík Karla Gotta, později se rozhodl anketu bojkotovat kvůli údajné cenzuře kontroverzního rappera Martina Pohla vystupujícího pod jménem Řezník. Osobně se nezúčastnil obnovené ankety ani loni. Svými početnými uměleckými i společenskými aktivitami patří mezi nejaktivnější současné tuzemské umělce.

Letos na jaře měl premiéru muzikál Branický zázrak, který je divadelní prvotinou režiséra a scenáristy Jana Svěráka. Klus napsal všechny písně i texty.