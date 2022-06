Po deseti hodinách začala valná hromada ČEZ jednat o výplatě dividendy

Praha - Valná hromada energetické společnosti ČEZ po deseti hodinách jednání, po 20:00, začala projednávat rozdělení loňského zisku, tedy výplatu dividendy. Jde o třetí bod z celkem deseti, které jsou na programu dnešní valné hromady. V Kongresovém centru v Praze, kde se akce koná, je na 250 zástupců akcionářů mající 77 procent hlasů. Na usnášeníschopnost stačí 30 procent základního kapitálu společnosti. Zatímco představenstvo společnosti navrhuje dividendu 44 korun, ministerstvo financí (MF) podalo protinávrh ve výši 48 korun za akcii před zdaněním. Úřad zároveň navrhuje posunout výplatní termín o tři měsíce na 1. listopadu.

Podle odborníků si MF prosadí svůj návrh, jelikož je držitelem téměř 70 procent akcií firmy. Celková vyplacená dividenda při 48 korunách za akcii by dosáhla 25,8 miliardy korun, stát jako majoritní akcionář by získal asi 18 miliard korun.

Hromada už projednala zprávy orgánů společnosti i schválení účetní závěrky ČEZ za loňský rok. Kromě projednání výplaty dividendy jsou na programu dnešní valné hromady také změny v dozorčí radě společnosti. Během deseti hodin padaly dotazy minoritních akcionářů, jednání protahovaly přestávky, které si vedení společnosti bralo na vypracování odpovědí na dotazy.

Někteří akcionáři kritizují například omezení časů vystoupení. "Chci důrazně protestovat proti jednacímu řádu, je silně diskriminační proti právům minoritních akcionářům. Omezení na pět dotazů a deset minut na jeden je zcela nepřijatelné. Dle mého názoru ztrácí hromada smysl. Je to hanba společnosti, že jsme omezeni tímto způsobem," uvedl ekonom, poradce investiční skupiny J&T a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr, který je kritikem současného vedení firmy.

"Je to v souladu se stanovami, které přijali akcionáři. Postupujeme v souladu s tímto rozhodnutím akcionářů. Zájmem bylo zefektivnit jednání valné hromady. I tak - jsme po pěti hodinách jednání u druhého bodu programu valné hromady z deseti," řekl ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Kříž dále upozornil, že například počet písemných žádostí doručených společnosti předem není nijak limitován. "V prvním kole dotazování přímo na valné hromadě mohou akcionáři ke každému bodu pořadu valné hromady položit dalších deset písemných dotazů a ve druhém kole další písemné dotazy nelimitované počtem otázek, ale pouze rozsahem čtyř normostran textu," uvedl Kříž. Zavedené opatření omezující čas podle Šnobra nefunguje. "Je to nemilé. Bod číslo dva valné hromady a 16:30. Nastavení valné hromady a jejího průběhu, který zavedla společnost ČEZ, je nefunkční," uvedl Šnobr na twitteru.

Mezi hlavní témata jednání patří likvidita společnosti s ohledem na návrh MF k odsunu výplatního termínu, ale i výrok premiéra Petra Fialy (ODS), který uvedl, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolou celou síť tuzemských klíčových elektráren. Akcionáři budou řešit také změny v dozorčí radě ČEZ.

Loni a předloni se hromady ČEZ konaly za přísných hygienických opatření, účastníkům se měřila teplota či dezinfikovaly ruce. Dnes si účastníci mohli dobrovolně vzít roušky, které ležely před vstupem do sálu na stole, ale nikdo toho nevyužil. Pozitivní test na covid dnes nepustil na hromadu člena dozorčí rady Otakara Horu, který se tak účastní distančním způsobem.

Po registraci zůstala povinná před vstupem do sálu prohlídka zavazadla a průchod rentgenovým rámem.

Čistý zisk skupiny ČEZ loni dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun.

Jednáme se státem o zvýšení dostupné likvidity, řekl finanční ředitel ČEZ

Energetická společnost ČEZ jedná již od loňského roku se státem o zvýšení dostupné likvidity tak, aby firma byla schopná ustát obtížně předvídatelný nárůst záloh na energetických burzách v souvislosti s dalším potenciálním růstem cen komodit, například v souvislosti s případným zastavením toku plynu z Ruska do Evropy. Na dnešním zasedání valné hromady ČEZ to řekl finanční ředitel Martin Novák. Skládání záloh, takzvaných marginů, požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou.

"Na toto téma od loňského roku vyjednává ČEZ na národní i nadnárodní úrovni s privátními i státními subjekty a přijal řadu opatření. Co se týče jednání s českým státem, tak vyjednávání o různých formách řešení této situace se uskutečňují. Stojí za to poznamenat, že stávající likvidní situace skupiny ČEZ je dobrá," řekl dnes Novák. Novák poznamenal, že například německá vláda poskytla za tímto účelem energetickým společnostem 100 miliard eur.

Zachováním likvidity argumentuje ve svém protinávrhu k výplatě dividendy ze zisku za loňský rok také ministerstvo financí, které navrhuje, aby byla letos výplata dividendy odložena o tři měsíce na 1. listopadu.

Novák ČTK již v květnu řekl, že zálohy energetické společnosti ČEZ na burze dosáhly během března výše zhruba 100 miliard korun Kč. Na maximu byly v období 7. až 8. března. Důvodem jsou extrémně vysoké ceny energií. Finanční zálohy nutné pro obchodování s elektřinou činily v květnu asi 60 miliard Kč, před krizí to byly jednotky miliard. ČEZ tak musel v krátké době sehnat zhruba polovinu svého ročního obratu ve volných penězích, aby je složil jako zálohu na burze.

Podle představenstva má nyní ČEZ v zálohách na burze asi 2,3 miliardy eur (téměř 57 miliard Kč). Čeká se na vývoj cen energií v červenci, kdy má být kvůli údržbě plánovaně na deset dní odstaven plynovod Nord Stream 1. Podle ČEZ existují obavy, zda vůbec a případně jak se Gazprom vrátí po této hlášené odstávce k dodávkám plynu do EU.

Elektřina se na burze obchoduje na různá období dopředu. Například ČEZ prodává elektřinu na tři roky dopředu, tedy většina elektřiny na letošní rok je prodaná za výrazně nižší ceny, než jaké jsou aktuální. Rozdíl v tehdejší prodejní a současné ceně na burze musí ČEZ denně vyrovnávat pro případ, že by nebyl schopen před lety prodanou elektřinu dodat.

Obchodník, který od ČEZ elektřinu koupil, by poté od burzy získal zpět peníze, za které elektřinu pořídil. Navíc by obdržel složenou zálohu, která mu vyrovná rozdíl mezi tehdejší a současnou cenou, za kterou by musel elektřinu nakonec nakoupit, pokud by ČEZ nedodržel svůj závazek. Jde tak o jištění obchodníka, aby se kvůli nedodržení závazků prodávajícího nedostal do ztráty.

Systém záloh je rozdělený na dvě části, jedna část vyrovnává denní výkyvy cen, druhá jistí maximální možný očekávaný výkyv ceny. Druhá část záloh je složená v depozitu a mění se podle volatility trhu.

ČEZ kvůli růstu záloh podle Nováka mimo jiné prodal emisní povolenky, které v prvním čtvrtletí vytvořily zisk přes čtyři miliardy korun. Zároveň za stejnou cenu koupil nové emisní povolenky, které jsou splatné až na konci roku. Zisk se tak v celkových ročních výsledcích eliminuje.