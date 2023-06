Po Charanzové ani Dlabajová nebude za ANO kandidovat do europarlamentu

Praha - Europoslankyně Martina Dlabajová nebude za ANO příští rok kandidovat do europarlamentu, řekla Deníku. Poukázala na sbližování ANO a SPD. Nepřemýšlí o tom, že by usilovala o znovuzvolení za jinou stranu nebo jinak zůstala v evropské politice, dodala. O tom, že nebude za ANO kandidovat, v tomto týdnu informovala také europoslankyně Dita Charanzová. Nesouhlasí s nynějším konzervativním a národoveckým směřováním hnutí, řekla. Vyjádření předsedy ANO Andreje Babiše ČTK zjišťuje.

"Rozhodla jsem se, že do dalších voleb na kandidátce ANO už nepůjdu. V Evropském parlamentu strávím celkem deset let a je za mnou vidět kus práce," řekla Dlabajová Deníku. S Charanzovou dosavadních devět let v Evropském parlamentu zastávají liberální a proevropskou politiku, podotkla. Připomněla, že se po sněmovních volbách v roce 2017 zasazovala o to, aby nevznikla vláda ANO a SPD. "Tehdy jsem to vnímala jako zásadní moment a dodnes jsem hrdá na to, že naše argumenty byly tím, co rozhodlo. Jestli by zabraly i podruhé? Tím si jistá nejsem," dodala.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Charanzová to, že nebude příští rok kandidovat v evropských volbách za ANO, řekla v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN). "V Evropském parlamentu jsem devět let prosazovala liberální politiku, donedávna jsem byla místopředsedkyně evropských liberálů. A vidím, že hnutí ANO se teď vydává konzervativním, národoveckým směrem. A tuto politiku já zastávat nebudu," zdůraznila Charanzová, která kandidátku ANO před čtyřmi lety vedla.

K rozhodnutí nekandidovat za ANO podle Charanzové přispěla účast předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na nedávném setkání konzervativních a národoveckých stran v Budapešti. Charanzové také vadí, že hnutí ANO v současné složité situaci vykresluje Evropskou unii a Brusel jako nepřítele, jako nutné zlo, jako něco, co Česku vnucuje styl života.

Za ANO bylo do europarlamentu v roce 2019 zvoleno šest kandidátů. Mezi nimi také Radka Maxová, která na podzim 2020 oznámila odchod z ANO, k jehož zakládajícím členům patřila. Uvedla, že se hnutí odklonilo od původních idejí a převládají v něm marketingové zájmy. Mandát si ponechala a později začala v Evropském parlamentu zastupovat Sociální demokracii. Babiš Maxovou nepřímo označil za kariéristku a její odchod z ANO přivítal.

S hnutím ANO se ještě během svého mandátu rozešel také tehdejší poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička, který byl zvolený za toto hnutí jako lídr kandidátky a nestraník v roce 2014. O tři roky později uvedl, že s Babišem se původně v mnoha otázkách shodovali, později se ale začali rozcházet, například v pohledu na další evropskou integraci, zavedení eura v Česku či prezidenta Miloše Zemana. Získal dojem, že se hnutí ANO odklání od programu, za který byl zvolen, řekl tehdy Telička.