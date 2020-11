Po atentátu ve Vídni bylo zadrženo 14 osob, útočník byl asi sám

Vídeň - V prostředí pachatele pondělního teroristického útoku ve Vídni bylo v hlavním městě a ve spolkové zemi Dolní Rakousy provedeno 18 domovních prohlídek a předběžně zadrženo 14 osob, které jsou vyslýchány. Na dnešní odpolední tiskové konferenci to řekl rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Podle něj nic neukazuje na to, že by se na útoku kromě střelce podílel někdo jiný. Ministr však zdůraznil, že je třeba to ještě potvrdit. Dříve Nehammer uváděl, že nejméně jeden podezřelý je na útěku. Nejvyšší stupeň varování ve Vídni stále platí.

Nehammer potvrdil, že při večerní střelbě byli vedle útočníka zabiti čtyři další lidé a 22 osob bylo zraněno. Stav postřeleného policisty, který byl při zásahu proti útočníkovi vážně zraněn, je po operaci stabilní.

Starosta Vídně Michael Ludwig řekl, že z 24 zraněných přijatých ve vídeňských nemocnicích jeden člověk zemřel, deset bylo propuštěno a 13 je nadále v nemocniční péči. Stav tří zraněných je kritický a naopak stav čtyř obětí byl stabilizován natolik, že jsou mimo ohrožení života. Müller tedy uvádí vyšší počet zraněných než ministr vnitra.

Mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Juraj Tomaga dnes řekl, že zranění při teroristickém útoku utrpěla i jedna Slovenka. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček ČTK řekl, že mezi oběťmi nejsou čeští občané.

Útočník byl při zásahu zneškodněn během devíti minut. Útok začal kolem 20:00. Na místo byli přivoláni příslušníci speciální jednotky, kteří muže zastřelili ve 20:09, uvedl Nehammer s tím, že bez jejich rychlého zásahu mohly být následky ještě horší. To, že byl útočník sám, podle Nehammera vyplývá z dosavadního vyšetřování a z vyhodnocení mnoha ze zhruba 20.000 videí, které policii poskytli občané.

Nehammer řekl, že útočník měl na sobě atrapu vesty s výbušninami a byl vyzbrojen kalašnikovem, automatickou puškou, jednoruční střelnou zbraní a mačetou. Předtím ministr agentuře APA řekl, že atentátník Kujtim Fejzulai na instagramu před činem umístil fotografii, na níž pózuje zjevně se dvěma zbraněmi použitými při útoku.

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec dnes televizi JOJ potvrdil informace rakouského tisku, že útočník si střelivo obstaral v létě na Slovensku.

Ministr Nehammer novinářům řekl, že útočníkem byl 20letý rakouský občan, který byl už dříve odsouzen na 22 let za pokus o začlenění do teroristické organizace, ale byl předčasně propuštěn. Útočník se podle Nehammera až donedávna účastnil deradikalizačního programu, ale jen předstíral, že se integruje.

Mladík byl podle Nehammera držitelem rakouského a severomakedonského pasu. Rakouské občanství mu chtěly vídeňské úřady odebrat, ale bylo patrně málo důkazů potvrzujících jeho aktivní radikální činnost, naznačil ministr.

Nehammer dnes ostře kritizoval, že útočník dokázal ošálit justici, díky čemuž byl podmínečně osvobozen. Podle něj je třeba systém optimalizovat.

Kujtim Fejzulai byl odsouzen v dubnu 2019 kvůli teroristickému spolčení poté, co se pokusil odcestovat do Sýrie, aby se tam připojil k takzvanému Islámskému státu (IS). Už na začátku prosince byl propuštěn a byl mu přidělen sociální kurátor, který ho měl zbavit radikalizace. Věnoval se mu také spolek Derad, který se zabývá islamistickými pachateli trestných činů.

Fejzulaimu se dařilo předstírat, že se od ideologie IS odvrátil. Před sociálním kurátorem "se obzvlášť snažil", řekl Nehammer. Ještě před několika dny absolvoval mladík sezení u Derad a odsoudil nedávné teroristické útoky ve Francii.

Rakouská policie podle televize ORF zadržela jednoho muže také v Linci. Muže označovaného za islamistu vyvedli z domu v poutech těžkooděnci, uvedla ORF. Podle ní ale není jasné, zda zadržení souvisí s pondělním útokem.