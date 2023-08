Plzeňský kapitán Hejda neřeší hřiště v Kostanaji, chce si odvést dobrý výsledek

Praha/Kostanaj (Kazachstán) - Kapitán plzeňských fotbalistů Lukáš Hejda neřeší, v jakém stavu může být hřiště Tobolu Kostanaj ve čtvrtečním úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy. Viktorie si podle třiatřicetiletého obránce chce z Kazachstánu odvést dobrý výsledek do domácí odvety a nakročit k postupu do skupiny.

Trenér Tobolu Milič Čurčič zmínil, že trávník na Centrálním stadionu pro 9700 diváků po srážkách může být podmáčený. "Musíme být připraveni na všechno. Je to 4. předkolo, očekávám boj. Jestli bude hřiště takové nebo makové, je úplně jedno. Přijeli jsme sem uhrát dobrý výsledek a cílem je určitě postup," řekl Hejda na tiskové konferenci.

Za největší sílu domácích, kteří ve 2. předkole Konferenční ligy překvapivě vyřadili Basilej, považuje útok. "Ofenzivní čtyřka je hodně pohyblivá, šikovná na míči. Na to si musíme dávat pozor, jako celek vypadají kompaktně," upozornil zkušený stoper.

Plzeňští v úterý absolvovali téměř desetihodinový let do Kostanaje s mezipřistáním v bulharské Varně. "Pro mě to náročné bylo. Ale teď jsme měli dostatek času se protáhnout, dobře se vyspat. Problém bych v tom neviděl," podotkl Hejda.

Nevadí mu ani to, že výprava Viktorie nepřistoupila na čtyřhodinový časový posun a zůstala ve středoevropském letním čase. "Musím zaklepat, že zatím je to v pohodě. Řídíme se podle našeho času. Fungujeme tak, jak bychom fungovali u nás," přiblížil rodák z Bílovce.

Ve Viktorii po letním příchodu rakousko-švýcarských majitelů a angažování staronového trenéra Miroslava Koubka dostávají větší prostor mladší hráči. Hejda funguje také jako jejich mentor. "Teď mám i vedle sebe (v obraně) hodně mladé kluky, takže spolu komunikujeme, jak třeba zápas rozehrát. Zatím musím říct, že to funguje. Cílem Plzně je vždycky hrát poháry, to se nezměnilo a chceme to naplnit," dodal.