Plzeň zdolala Mladou Boleslav 2:1, Středočeši zůstávají bez bodu

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve třetím kole první ligy doma zdolali Mladou Boleslav 2:1 a podruhé v sezoně zvítězili. Naopak Středočeši jako jediný tým nebodovali ani ve třetím utkání nového ročníku. Na vedoucí gól Jeana-Davida Beauguela odpověděl ještě před pauzou hostující Dominik Mašek, čtvrt hodiny před koncem zápas rozhodl Lukáš Hejda. Svěřenci trenéra Adriana Guľy poskočili na osmé místo tabulky.

"Zasloužené vítězství, týmový výkon chlapců, velmi solidní vstup do zápasu, důležitá podpora od fans, že podrželi chlapce. Cenné věci, na kterých určitě můžeme v dalších dnech stavět," řekl Guľa na online tiskové konferenci.

"Situace není příjemná, ale zvedneme hlavy. Věřím, že při podobných výkonech brzy budeme stoupat tabulkou," prohlásil boleslavský kouč Jozef Weber. "Hráči to odehráli dobře. Blbě se to říká po prohře, ale je to tak," dodal.

Domácí ještě jednou uctili památku obránce Mariána Čišovského, který na konci června podlehl nevyléčitelné amyotrofické laterální skleróze. Viktoria navždy vyřadila Čišovského dres s číslem 28 a vyvěsila ho vedle kotle fanoušků. Celý stadion s téměř 6000 diváků symbolicky v 28. minutě na počest slovenského stopera zatleskal.

Kouč Guľa po porážce 1:4 v Liberci udělal několik změn v obvyklé sestavě. Kapitán Brabec zůstal na lavičce a na stoperu ho zastoupil Pernica. Soutěžní debut v základní jedenáctce si odbyl Káčer. Právě slovenský záložník se v sedmé minutě dostal do první velké šance, ale střelu z dobré pozice mu vyrazil brankář Mikulec.

Káčer si spravil chuť v 21. minutě, kdy nacentroval před branku, Beauguel ve vzdušném souboji přeskočil Mikulce a hlavou otevřel skóre. Z velkého tlaku domácí další góly nepřidali.

Mladoboleslavští v době, kdy měli jen dvacetiprocentní držení míče, vyrovnali z první velké příležitosti. Budínský přesným centrem našel Maška, ten se odpoutal od Havla a umístěnou ranou z první překonal Hrušku.

Ve 40. minutě mohl Plzni vrátit vedení Kopic, který však nepropálil Mikulce. Na druhé straně po brejku Mašek zase zblízka nedokázal dostat míč za Hrušku.

Druhý tým minulé sezony po změně stran začal tlakem. Beauguel napálil boční síť, Hejdovu hlavičku z rohu vyrazil Mikulec. Jeho protějšek Hruška zase vykopl Drchalovu střelu.

"Na to, že jsme hráli v Plzni, tak jsme si vypracovali dostatek příležitostí, byli jsme aktivní v přechodu, chvílemi i rychlí a přesní, až na tu závěrečnou fázi," konstatoval Weber.

Plzeň se v 74. minutě znovu dostala do vedení. Ba Loua nacentroval do šestnáctky a Hejda z hraničního postavení "rybičkou" překonal Mikulce. "Moc jsem nevěřil, že by to mělo platit. Trošku jsem tušil, že by to možná mohl být ofsajd. Proto jsem se ani neradoval a koukal na pomezního. Potom to zkoumali docela dlouho," přiznal Hejda. "Pak jsem to viděl a myslím, že tam rozhodují nohy, které byly tak nějak na stejné úrovni. Je tady od toho video, ti to uznali. Zaplaťpánbůh za to," přidal plzeňský stoper.

Viktoria už si v závěru těsný náskok pohlídala a doma porazila Boleslav ve čtvrtém ligovém duelu po sobě. "Potřebovali jsme takové vítězství, abychom se o to mohli odrazit. Stabilita tam byla velmi značná, akorát jsme z toho na chvilku vypadli. Tak věřím, že se vracíme zpět," uvedl Guľa.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Zasloužené vítězství. I když muselo být vydřené poté, co se nepodařilo proměnit v úvodu šance. Soupeř se z ojedinělé šance dostal do 1:1. Týmový výkon chlapců, velmi solidní vstup do zápasu, důležitá podpora od fans, že podrželi chlapce. Cenné věci, na kterých určitě můžeme v dalších dnech stavět. Byly tam velmi zajímavé situace, na druhé straně důležitý Hruškův zákrok za stavu 1:1. Takže stále nás čeká hodně práce. Je to i o sebevědomí mužstva. Proto jsme potřebovali takové vítězství, abychom se od toho mohli odrazit. Stabilita tam byla velmi značná, akorát jsme z toho na chvilku vypadli. Věřím, že se vracíme zpět."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Domácím je potřeba pogratulovat, vyhráli zaslouženě, měli tam přece jenom víc šancí a situací. Mají kvalitní hráče a nakonec dvě vyřešili. Ale na to, že jsme hráli v Plzni, tak jsme si vypracovali dostatek příležitostí, byli jsme aktivní v přechodu, chvílemi i rychlí a přesní, až na tu závěrečnou fázi. Ten vstup není dobrý, jsme poslední, máme nula bodů. Situace teď není příjemná. Každá prohra bolí, ale jestli se budeme prezentovat podobnými výkony, půjdeme nahoru v tabulce. Ale nesmí to být ojedinělý jev. Hráči to odehráli dobře. Blbě se to říká po prohře, ale je to tak."

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)

Branky: 21. Beauguel, 74. Hejda - 32. D. Mašek. Rozhodčí: Orel - Kubr, Vaňkát - Hrubeš (video). ŽK: Káčer - Tatajev, Túlio. Diváci: 5939 (omezený počet).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Pernica, Limberský - Káčer (67. Bucha), Kalvach, Čermák - Ba Loua (85. Kayamba), Beauguel (80. Chorý), Kopic (80. Kovařík). Trenér: Guľa.

M. Boleslav: Mikulec - Zahustel, Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň (78. Ikaunieks) - Fulnek, Budínský, Túlio, D. Mašek - Drchal (78. Škoda). Trenér: Weber.