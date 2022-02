Plzeň vyhrála s přispěním dvougólového střelce Schleisse v Mladé Boleslavi 3:0

Mladá Boleslav - Hokejisté Plzně zvítězili v utkání 49. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 3:0 a bodovali tak popáté za sebou, z toho počtvrté vyhráli. Plný zisk proti Bruslařskému klubu vybojovali Indiáni poprvé od konce září 2020. Ještě po 27 minutách byl stav bezbrankový. Dvakrát se trefil útočník Jan Schleiss, první čisté konto v sezoně uhájil brankář Dominik Pavlát.

Mladoboleslavští sice v úvodním dějství hosty poměrně jasně přestříleli, ale jejich převaha měla pouze platonické obrysy. Hra byla oboustranně plná nepřesností a o vyložených šancích si diváci mohli dlouho nechat jen zdát. Nepřišly ani během přesilovky, kterou si Středočeši zahráli ve 13. minutě. Až po jejím skončení naservíroval Lunter puk před odkrytou branku Kantnerovi, ten však nahrávku nepochopitelně minul a brankáře Pavláta tak vůbec neohrozil. Podobně dopadl na druhé straně i Lang.

Dění rozproudil začátek 28. minuty, kdy se tým Škody dostal k bleskovému přečíslení tří na jednoho, Malát vzal zakončení na sebe a udělal dobře - prostřelil Krošelje a prvním gólem v sezoně poslal hosty do vedení. Mladoboleslavští mohli hned záhy odpovědět, když Pospíšil skvěle našel Kotalu, jenže ten zblízka nezakončil přesně. O chvilku později neuspěl z velmi dobré pozice ani Flynn. Ve 34. minutě měli domácí k dispozici přesilovku, jenže už po devíti sekundách sami inkasovali. Kousal před Schleissem pokorně odcouval až do brankoviště a plzeňský útočník nezaváhal.

Trápení Středočechů pokračovalo i ve třetím dějství a s každou další odehranou minutou se ještě více prohlubovalo. I proto, že Pavlát byl velmi pozorný. V přesilovce na něho nevyzrál ani Šťastný. Ve 49. minutě se poprvé v duelu provinili proti pravidlům i domácí a hosté v závěru početní výhody trestali. Podruhé se dnes zapsal mezi střelce Schleiss. Při nemohoucnosti Mladé Boleslavi a pozorně pracující defenzívě Plzně bylo rozhodnuto. Stav už se do konce utkání nezměnil.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Musím hlavně pogratulovat soupeři, protože dneska hrál výborně. Myslím, že za první třetinu byl pro nás stav 0:0 ještě docela milosrdný, ale musím pochválit hráče, protože ve druhé třetině jsme měli více ze hry. Bohužel ale nedáme branky a naopak jsme z jednoho přečíslení a po chybě ve vlastní přesilovce dostali dva góly, což si myslím, že celé utkání rozhodlo. Pak už to byla z naší strany jen snaha dát branku, ale nám se těch gólů poslední dobou moc vstřelit nedaří, což si myslím, že je ten kámen úrazu. Myslím, že někdy až zbytečně moc kombinujeme, ta střelba by měla být jednodušší, hledat ty odražené kotouče. To byl asi i dnes ten rozdíl."

Václav Baďouček (Plzeň): "Samozřejmě jsme za tři body z Boleslavi rádi. Čekali jsme, že domácí budou mít do toho utkání dobrý nástup, chtěli jsme tomu čelit aktivní hrou, což se nám myslím i povedlo. Až pak v těch dvou přesilových hrách ke konci třetiny nás dostali domácí pod tlak, ale ustáli jsme to a sami jsme tam měli velkou šanci. Úvod druhé třetiny byl z naší strany trošku slabší, přesto jsme dokázali z toho tlaku dvakrát odjet - z toho jednou v oslabení - a jít do vedení 2:0. Ve třetí třetině už jsme si pak tu výhru naší aktivní hrou a dobrým pohybem pohlídali."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Malát (Holý, G. Thorell), 34. Schleiss, 51. Schleiss (Budík, Kodýtek). Rozhodčí: Pešina, Veselý - Lučan, Kis. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 990.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Jánošík, Pláněk, D. Moravec, Fillman, Bernad, Lintuniemi - D. Šťastný, Fořt, Kantner - Pospíšil, Kotala, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Grim. Trenér: R. Rulík.

Plzeň: Pavlát - Holý, L. Kaňák, Kremláček, Graňák, J. Kindl, Budík - M. Lang, Mertl, Dufek - F. Přikryl, Bulíř, F. Suchý - Schleiss, Kodýtek, Blomstrand - Malát, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.