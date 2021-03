Plzeň v souboji o naději na čtvrtfinále vyhrála v Hradci 5:2

Hradec Králové - Hokejisté Plzně vyhráli v 51. extraligovém kole v souboji dvou celku bojujících o nadějí na přímý postup do čtvrtfinále v Hradci Králové 5:2 a drží se před nedělním závěrečným dějstvím o dva boy za čtvrtým Libercem. Mountfield po třetí prohře v řadě o šanci přišel a bude hrát předkolo play off. Indiáni popáté za sebou bodovali a z toho počtvrté vyhráli.

Indiáni byli hned od počátku údernější. Hrálo se prakticky jen v královéhradeckém pásmu a hosté byli i efektivní. Prokázal to hned ve čtvrté minutě jejich lídr Gulaš, jenž z úhlu překvapil Lukeše.

Západočeši měli i další možnosti. Například Maláta, jemuž se podařilo objet Lukeše, na poslední chvíli zablokoval obránce Nedomlel. Po Strakově průniku zase puk Lukešovi propadl a v poslední chvíli ho odpálil zadák Pavlík. Že nešlo o branku, potvrdil také videorozhodčí.

Přestože Mountfield herně strádal, mohl vyrovnat. V deváté minutě ujel Francouz Perret, jehož v jasné pozici srazil krosčekem Stříteský. Rozhodčí nařídili trestné střílení, kapitán Smoleňák ho plánoval proměnit střelou mezi betony, jenže gólman Frodl pohotově zasáhl.

Pro Hradecké to byla rána. Přišly však i další. Konkrétně ještě dvě branky během první dvacetiminutovky. V 15. minutě proměnil perfektní Dočekalovu přihrávku od zadního mantinelu Eberle. A hned o chvíli později potvrdil svou pohodu dvacátou brankou v sezoně Kodýtek, když Lukeše překonal skvělou ranou do horního rohu.

Druhá třetina byla velmi rušná. Východočeši se vrhali do útoku, měli dost šancí. Jenže v plzeňském brankovišti exceloval Frodl. Brankář lapil Veselého ránu z nebezpečné vzdálenosti, zasáhl také proti Pilařově dorážce a poradil si i se samostatným únikem Sklenáře.

Hosté byli sice v defenzívě, přesto dál nebezpeční. V oslabení byl sám před Lukešem Eberle, gólman byl lepší. Chytil také Strakův samostatný nájezd. Nestačil až ve 35. minutě na Malátovu střelu, jíž zakončil akci dvou proti jednomu a proměnil perfektní Strakův pas. Pro Hradec to bylo o to kyselejší, že těsně předtím nepřekonal Frodla zblízka Kelly Klíma. Plzeň navíc náskok ještě pojistila: Gulaš se podruhé v zápase prosadil v přesilovce precizní ranou bez přípravy.

Třetí třetina byla hlavně plzeňským bojem o čisté konto pro Frodla. Hradec byl jasně aktivnější a gólman Indiánů nakonec úkol nezvládl, dorážkou ho v 51. minutě překonal Pilař svým druhým gólem v sezoně a o čtyři minuty později Veselý premiérovým zásahem v ročníku.

Hlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Už vstupem do utkání jsme tahali za kratší konec. Neměli jsme takový pohyb ani tempo. Plzeň nás v první třetině jasně přehrávala, byli rychlejší, dravější, jednoznačně lepší v soubojích. Byli jsme všude pozadu. Trošku jsme se probrali ve třetí třetině, ale proti takovému mančaftu je to pozdě. Problém byl v nastavení do zápasu. Plzeň přijela urvat zápas, my neměli takovou mentalitu."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Zápas mi trochu připomněl ten první, který jsme tady odehráli. Měli jsme výborný vstup do utkání, v první třetině jsme to vyjádřili brankově. Po zbytek zápasu jsme měli mraky oslabení, asi i proto byla aktivita na straně domácích. Ale my jsme byli pořád nebezpeční a šli jsme až do pětigólového náskoku. Na konci jsme si hráli s pukem víc, než bylo záhodno, a domácí proto korigovali výsledek. Ale my jsme byli produktivní, což rozhodlo. Výborný byl také Dominik Frodl v bráně, držel nás, měl spoustu těžkých zákroků."