Plzeň slaví osvobození města virtuálně

Plzeň - Kvůli pandemii koronaviru nemůže Plzeň slavit výročí osvobození města americkou armádou v květnu 1945 tak, jak je posledních 30 let zvyklá. S desítkami tisíc lidí v ulicích, s vojenskými kempy, přehlídkami stovek kusů vojenské historické techniky, s koncerty, velkými pietními akty i s návštěvou amerických, belgických a českých veteránů. Tradiční Slavnosti svobody, které měly být letos, v roce 75. výročí konce druhé světové války velkolepé, nahradilo dnes sedmihodinové živé vysílání na internetu.

Fotogalerie

Mluvili v něm pamětníci, historici, členové klubů vojenské historie, objevily se sestřihy z minulých ročníků oslav. V závěru zazněly pozdravy veteránů z USA a Belgie. Vysílání sledovalo 45.550 lidí, informovala ČTK Adriana Jarošová z magistrátu.

"My jsme v letošním roce chtěli udělat slavnosti opravdu velkolepé. Připomínání těch, kteří nám v květnu 1945 přinesli svobodu, je v DNA našeho města. Je to nedílná součást naší identity a jsme na to moc hrdí," řekl při zahájení vysílání primátor Martin Baxa (ODS).

Vysílací studio pro přenos vzniklo v bývalé autobusové hale areálu DEPO2015. Bylo vybaveno autentickými vojenskými dekoracemi a předměty, byly tam asi čtyři kusy vojenské americké techniky z druhé světové války. Mezi rozhovory či projekcemi z oslav z minulých let hrál živě Pilsen Jazz Band. Živé vstupy ukázaly například přelet dvou historických letounů Harvard nad Plzní nebo záběr na představitele města, kteří vzhledem k omezením kvůli koronaviru pokládají jen v malé skupince květiny k Pomníku 16. obrněné divize armády USA, Památníku čs. vojákům bojujícím na západní frontě a Památníku 2. pěší divize na Chodském náměstí.

Vysílání začalo v 11:00, přesně v době, kdy by za normálního režimu začínal jeden z tradičních vrcholů Slavností svobody - velký konvoj stovek kusů vojenské historické techniky projíždějící po Klatovské třídě. Convoy of Liberty (Konvoj svobody), stejně jako Slavnosti svobody, by se letos konal potřicáté. Slavnosti svobody se v Plzni konaly hned po sametové revoluci v květnu 1990, přijel na ně prezident Václav Havel s tehdejší americkou velvyslankyní v ČR Shirley Templeovou-Blackovou. Protože město nemohlo kvůli koronaviru letošní slavnosti zorganizovat v naplánovaném rozsahu, slíbilo připravený program realizovat příští rok.

Koronavirus přesunul oslavy osvobození v Plzni na internet

Za normálních okolností by byl začátek května v Plzni ve znamení velkých oslav konce druhé světové války a osvobození města americkou armádou. Fandové vojenské historie by na několika místech postavili kempy, ulicemi by projížděly staré americké Jeepy ozdobené stejně jako v květnu 1945 českou a americkou vlajkou a rozkvetlými šeříky, zněl by jazz a tisíce lidí by sledovaly konvoj vojenské techniky Convoy of Liberty a mávaly by na americké a belgické veterány, kteří město před 75 lety osvobodili. Pandemie koronaviru ale vše změnila.

Město muselo velkolepé oslavy o rok odložit a místo slavení v ulicích přesunulo připomínku osvobození do živého vysílání na internetu.

Hrstka fandů vojenské historie si dnes přesto neodpustila aspoň krátkou individuální projížďku městem ve válečných autoveteránech. Ve zklidněném městě projela dnes před polednem, v čase každoročního začátku konvoje, asi desítka vozů Jeep nebo Dodge s posádkami v dobových uniformách, se šeříky na kapotách. Bez každoročního mávání a zdravení davů podél cesty vojenští nadšenci projeli asi dvoukilometrovou hlavní městskou tepnou a za jízdy zasalutovali u pomníku Díky, Ameriko!

"Hromadně se letos žádné akce pořádat nemohou, ale jsme všichni srdcaři. Někteří s Jeepem na Klatovskou vyjedou, stejně jako posledních 30 let, co Slavnosti svobody a Convoy of Liberty jezdíme," řekl ČTK předseda plzeňského Military Car Clubu Rudolf Bayer. Stejně jako Slavnosti svobody, slaví i klub letos 30. výročí a je asi nejstarším vojenským historickým klubem svého druhu v ČR.

Má 95 členů, kteří pečují o 120 kusů americké vojenské historické techniky. Za 30 let se klub účastnil každoročních oslav na jihozápadě Čech, který v roce 1945 osvobodila americká armáda, podílel se na odhalení pomníků americkým vojákům ve Volarech, na Podolském mostě, v Čeminech, Bělé nad Radbuzou, Hostouni, Konstantinových Lázních či Plzni. Na začátku května každý rok jeho členové najezdí stovky kilometrů a účastní se oslav konce války v západočeských městech a vesnicích. Letošní výročí si chtěl klub připomenout velkou venkovní výstavou na plzeňském náměstí.

Za minulého režimu se v Plzni nesmělo připomínat, že město osvobodili Američané. Hned po revoluci v roce 1990 se ale konaly první oslavy, nadšenci jeli první oficiální konvoj, do kterého se zapojilo na 80 amerických vojenských aut. "Staré americké Jeepy byly mezi lidmi i před rokem 1990. Máme kamarády, kteří měli Jeep třeba od roku 1955, používali to jako běžné auto. Jezdilo se s nimi na různé soukromé akce, srazy, na chalupy. Auta byla třeba natřená na bílo, samozřejmě nesměla mít bílé hvězdy ani nápisy USA, pochopitelně se o ně zajímala bezpečnost," popsal Martin Dlouhý, jehož otec Military Car Club v roce 1990 spoluzakládal a roky vedl. Teď za volant starého vojenského Dodge usedá v rodině už třetí generace, Dlouhého devatenáctiletá dcera, prozradil.