Plzeň rozstřílela Olomouc 6:1, když již v polovině utkání vedla o čtyři branky

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 18. kole extraligy v souboji tabulkových sousedů Olomouc vysoko 6:1 a připsali si šesté vítězství ze sedmi posledních domácích utkání. Západočeši se dostali po necelé minutě do vedení a postupně ho navýšili až na čtyřbrankový náskok před polovinou zápasu. Hosté skórovali až v 59. minutě, nenavázali tak na předchozí dvě výhry. V plzeňských barvách se dvěma trefami blýskl Ludwig Blomstrand a jeden gól a dvě asistence si připsal Pavel Musil. Škoda tak poskočila mezi nejlepší kvarteto.

Již po 49 vteřinách využil zaváhání hostů na modré čáře Blomstrand a po rychlém průniku do útočného pásmu otevřel přesnou střelou z levého kruhu skóre. Olomoučtí poté sice často zakončovali, ale domácí gólman Svoboda chytal spolehlivě. Plzeňští se díky lepšímu pohybu dostávali do vyloženějších pozic, mezi kruhy volný Martin Lang však v sedmé minutě vypálil nad. Na druhé straně pořádně vystrašil Svobodu Ostřížek, který na brankovišti z otočky jen těsně minul. V 17. minutě šikovně posunul Kantner puk do jízdy Kodýtkovi a ten ranou pod horní tyč upravil na 2:0.

Na začátku prostřední části se navíc po ideální přihrávce Bulíře od zadního mantinelu prosadil znovu Blomstrand a Sedláčka v olomoucké brance vystřídal Lukáš. Kohouti se ale neprobrali a hru nadále kontrolovali domácí. Definitivní klid jim ve 28. minutě při vyloučení Řezníčka zajistil dorážkou Jiříčkovy rány Musil a svým prvním gólem v sezoně zvýšil na 4:0. Indiáni poté ubránili dvě přesilové hry soupeře a tempo výrazně opadlo.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky hosté přidali ve snaze zkorigovat nepříznivý stav. Během přesilové hry ale narazili na Svobodu, který kryl dvě šance Nahodila a Krejčí v dobré pozici zamířil nad.Olomoucký nápor ukončila série dvou faulů a ten druhý v 51. minutě potrestal po nabídce Musila do prázdné branky pohodlně skórující Bulíř. Za chvíli dal šestý gól Suchý díky nešťastnému zásahu Škůrka do vlastní sítě. Zmar hostů poté dokumentoval pokusem do pravé tyčky Olesz, tentýž hráč ale v 59. minutě při přečíslení dvou na jednoho připravil ranou bez přípravy Svobodu o čisté konto a upravil na konečných 1:6.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "První gól byl hodně důležitý. Po první třetině jsme vedli 2:0, v úvodu druhé jsme zvýšili na 3:0 a mužstvo se tím uklidnilo. Možná toho klidu bylo na konci druhé třetiny až moc a pak jsme si koledovali o gól. Ve třetí třetině jsme si už hlídali náskok. Jsme rádi, jak jsme sérii čtyř domácích zápasů zvládli, protože to bylo psychicky náročné. Dnešní výsledek je pro soupeře krutější, než jaký byl průběh zápasu. Jsem rád, že jsme hráče, jakým je Krejčí, ubránili. Žádnou speciální přípravu jsme na hru pět na pět na jejich elitní pětku nedělali, spíš jsme se připravovali na jejich přesilovku."

Jan Tomajko (Olomouc): "Ráz utkání určila první branka, kterou jsme inkasovali v první minutě. Plzeň byla lepší celou první třetinu. My jsme se nemohli dostat do zápasu. Soupeř měl výborný pohyb a vytvářel si spoustu šancí. Potom jsme hru trochu vyrovnali a myslím si, že Plzeň byla velmi efektivní. Využívala protiútoky a vyšly jí i přesilovky. Nemůžeme to dnes hodnotit dobře. Propadli jsme hlavně v obraně. Vepředu jsme si nějaké šance vytvořili, plzeňský gólman ale chytal výborně a moc nám toho nedovolil. Je potřeba, aby se k prvnímu útoku přidali i ostatní, nemůžeme se spoléhat na jednoho dva hráče."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Blomstrand (P. Musil, L. Kaňák), 17. Kodýtek (Kantner, Graňák), 22. Blomstrand (Bulíř, G. Thorell), 28. P. Musil (F. Suchý), 51. Bulíř (P. Musil, Kodýtek), 53. F. Suchý - 59. Olesz (Kolouch, Ostřížek). Rozhodčí: Pražák, Úlehla - Špůr, Votrubec. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 2852.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang - Dzierkals, Mertl, P. Musil - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - F. Suchý, Kodýtek, Kantner - Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Olomouc: J. Sedláček (22. Lukáš) - Škůrek, Ondrušek, T. Černý, Rašner, Dujsík, Řezníček - Klimek, Krejčí, J. Káňa II - Kucsera, J. Knotek, Ostřížek - Kunc, Nahodil, V. Burian - Olesz, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a J. Tomajko.