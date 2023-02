Plzeň prohrála na Slovácku a propásla šanci vrátit se na první místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Plzně prohráli ve 20. kole první ligy na stadionu Slovácka 0:2. Obhájci titulu nevyužili šanci vystřídat v čele tabulky Slavii, která v sobotu remizovala v Teplicích 1:1, a z druhého místa na pražského lídra ztrácí dva body. O vítězství týmu z Uherského Hradiště rozhodli Vlastimil Daníček ve 26. minutě a bývalý hráč Západočechů Milan Petržela v 63. minutě.

Viktoria venku v nejvyšší soutěži utrpěla první porážku po 21 utkáních. Naopak Slovácko, jemuž na lavičce chyběl disciplinárně potrestaný trenér Martin Svědík, na jaře ještě neinkasovalo a neprohrálo, popáté za sebou bodovalo a v tabulce si upevnilo čtvrté místo.

"Bylo to velmi kvalitní ligové utkání dvou dobrých týmů, hráči splnili všechny taktické pokyny, dali jsme dva krásné góly a máme tři body," řekl na tiskové konferenci asistent Josef Mucha, který při Svědíkově absenci tým koučoval. "Nemyslím si, že bychom hráli nějak špatně, ale chyběla nám koncovka," doplnil trenér hostů Michal Bílek.

V plzeňské základní sestavě nastoupil poprvé v jarní části uzdravený univerzál Sýkora a rovněž zimní posila Vydra. Jejich týmu také patřily úvodní minuty, v nichž Kopic poprvé prověřil Nguyena. Domácí ofenzivu rozhýbal na hrotu aktivní Vecheta, jeho střelu ve 13. minutě musel s námahou vytahovat na roh Staněk.

Narůstající převahu korunovalo Slovácko vedoucím gólem ve 26. minutě, kdy z šestnáctky vyhlavičkovaný míč trefil z voleje Daníček a zaznamenal tak teprve pátý gól svého týmu v prvních poločasech v tomto ligovém ročníku. "Hezky to přede mě spadlo, míč mi sedl a byl to jednoznačně můj nejhezčí gól v kariéře," popsal svoji trefu defenzivní záložník Daníček.

Hosté se z inkasovaného gólu otřepali až v závěru první půle, ve 37. minutě pálil opět Kopic, ale Nguyen byl včas na svém místě. Stejně daleko ke gólu měl na druhé straně Daníček, i v tomto případě chytil jeho střelu Staněk.

Viktoria po přestávce jen pozvolna dostávala ke kýženému tlaku, vytvořila si mírnou převahu, kterou eliminovala zkušená defenziva domácích. Zábleskem plzeňské šance byla střela Sýkory v 59. minutě, zablokovaná Reinberkem.

O pár minut později přišla možná klíčová situace. Havlík zbrzdil rodící se brejk hostů, míč se dostal na levé křídlo k Petrželovi, někdejší dlouholetý hráč Plzně jej potáhl do vápna a střelou k bližší tyči zaskočil Staňka. "Povedla se mi klička, otevřela se přede mnou díra, asi to byla pořádná perda, která Staňka zaskočila," řekl devětatřicetiletý Petržela o své první trefě proti někdejšímu klubu.

Plzeňští se mohli do zápasu vrátit v 72. minutě, kdy střídající Jirka ve slibné pozici pálil vedle. Byla to však ojedinělá šance, Slovácko si vedení bez větších problémů uhájilo a porazilo Viktorii potřetí z posledních čtyř domácích ligových duelů. Brankář Nguyen drží neprůstřelnost už 423 minut.

Západočeši venku nebodovali poprvé od porážky 0:2 na Slavii v říjnu 2021. "Musíme si jet stále svoji písničku, do konce je daleko," upozornil plzeňský Sýkora, který naskočil do ligy po pěti měsících.

Hlasy po utkání:

Josef Mucha (asistent trenéra Slovácka): "Viděli jsme velmi kvalitní ligové utkání dvou dobrých mužstev. Nevystoupili jsme do něj dobře, ale postupem času jsme se lepšili, podařilo se nám trefit gól, což nám do další fáze zápasu pomohlo. Z naší strany hráči splnili všechno, co jsme si před zápasem řekli, i když je Plzeň kvalitní tým, tak nám to na něj vyšlo. Obávali jsme se jeho vstupu do druhé půle, ale i ten jsme si pohlídali. I když jsme neměli takové držení míče, jak jsme si představovali, tak jsme byli hernější. Dali jsme krásný druhý gól, a i když měl soupeř dva náznaky šancí, tak jsme cenné tři body uhájili."

Michal Bílek (trenér Plzně): "První půle byla vyrovnaná, soupeř šel krásným gólem do vedení, ve druhém poločase jsme měli tlak i šance, ale neproměnili jsme je, proto jsme prohráli. Neřekl bych, že jsme hráli úplně špatně, bojovalo se na těžkém terénu, míč hodně skákal. Nedali jsme branku, bylo to o přesnosti. Domácí se soustředili na defenzivu a rychlé protiútoky, my jsme čekali na jejich skulinky, ale bohužel chyběla koncovka. Slovácko podalo poctivý výkon a bylo velmi těžké mu dát gól."

1. FC Slovácko - Viktoria Plzeň 2:0 (1:0)

Branky: 26. Daníček, 63. Petržela. Rozhodčí: Zelinka - Váňa, Šimáček - Machálek (video). ŽK: Reinberk, Kohút - Hejda, Havel. Diváci: 5319.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (74. Brandner), Kohút (83. Břečka), Doski (90.+1 Sinjavskij) - Vecheta (74. Šašinka). Trenér: Mucha.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka (46. Mosquera) - Bucha, Květ - Kopic (70. Jirka), Vydra (55. Durosinmi), Sýkora (70. Vlkanova) - Chorý. Trenér: Bílek.