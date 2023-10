Plzeň přetlačila Hradec Králové 3:2 a má třetí výhru z posledních čtyř zápasů

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 12. kole extraligy Hradec Králové 3:2 a zvítězili tak potřetí z posledních čtyř zápasů. Hosté za stejnou dobu potřetí prohráli. V urputném utkání domácí v každé z třetin jednou skórovali a hosté se přes střeleckou převahu gólově prosadili až ve třetí části. Vítěznou trefu zaznamenal Adrián Holešinský, jenž ve 49. minutě zvyšoval na 3:1. Celkem 44 úspěšných zásahů si připsal domácí brankář Samuel Hlavaj.

Po takticky svázaném úvodu pomohl v sedmé minutě chybnou rozehrávkou Hrabík do šance Miškářovi, jenže ten osamocený mezi kruhy netrefil plzeňskou branku. Jinak se lépe pohybující hosté přes důraznou obranu domácích dlouho neprosazovali a naopak v 15. minutě Rekonen díky pohotové teči překonal gólmana hostů Bartošáka.

Hosté mohli rychle zareagovat, ale z přečíslení v dobré pozici nastřelil Okuliar pouze dobře vyjetého Hlavaje. V 19. minutě se gólman Indiánů blýskl skvělým zákrokem proti zakončení Radovana Pavlíka z bezprostřední blízkosti, kterému předcházela ideální přihrávka Miškáře. Krátce před první sirénou ještě Hlavaj nadvakrát zneškodnil výjezd Šťastného zpoza branky.

Nápor Východočechů pokračoval také po pauze, Indiáni však odolávali a ve 29. minutě z protiútoku po přihrávce Holešinského Malák povedeným bekhendovým blafákem zvýšil na 2:0. Hosté ve snaze zkorigovat výsledek přidali, Pilař ale po polovině utkání dorážkou minul odkrytou branku a Radovan Pavlík zblízka nepřehodil levý beton klečícího Hlavaje.

Slovenský gólman ve 36. minutě včasným výjezdem překazil i únik Jergla a v závěru druhé dvacetiminutovky během vůbec první přesilové hry utkání ho nepřekonal z pravého kruhu ani nekrytý Pavelka.

Střelecká převaha hostů pokračovala také ve třetí třetině. Pasivní domácí zradila nedisciplinovanost. Ve 45. minutě během oslabení se ještě Hlavaj stačil skvěle přesunout proti ráně Jergla bez přípravy z levého kruhu, ale při následné přesilovce pět na tři už Okuliar dorážkou snížil na 1:2.

Tlak Východočechů sice zesílil, jenže ve 49. minutě Söderlund vybojoval kotouč v obranném pásmu a rozjetý Holešinský tváří v tvář Bartošákovi povedeným forhendovým blafákem zvýšil na 3:1. Navíc v 56. minutě při vyloučení Kaliny mohli navýšit plzeňský náskok tečující Lev a Holešinský z otočky. Hosté oslabení přestáli a zkusili hru bez brankáře. Tu znásobilo vyloučení Lva a 86 sekund před koncem vstřelil ranou bez přípravy z pravého kruhu kontaktní gól Pavelka. Více už ale hráči Mountfieldu nestihli, i proto čekají na plný bodový zisk již šest zápasů.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Hradec potvrdil pověst dobře bruslícího týmu. V první třetině se nám sice podařilo vstřelit gól, přesto jsme tam několikrát zbytečně propadli. Soupeř tam měl spoustu šancí a my musíme pochválit našeho gólmana Hlavaje. Místy byl tlak soupeře v celém utkání enormní, ale kluci to ustáli. Naše obětavost byla příkladná. Závěr jsme si zbytečně zkomplikovali vyloučením a soupeř snížil na rozdíl jediného gólu. Bylo to pak hektické do poslední vteřiny, museli jsme si ty tři body vybojovat. V naší situaci je moc důležité pro sebevědomí hráčů, že jsme to urvali. Věříme, že budeme bodovat i v dalších zápasech."

Tomáš Hamara (Hradec Králové): "Jsme zklamaní z výsledku. Utkání se přitom podobně jako mnohá předešlá vyvíjelo hodně v náš prospěch. Sráží nás ale nízká produktivita a proměňování šancí. V tom nám Plzeň dnes uštědřila lekci a své vyložené příležitosti proměnila. My jsme je nedokázali využít, chyběl nám tam navíc důraz v předbrankovém prostoru. Z toho množství střel musíme dát více gólů, ne se prosazovat jen z přesilových her. Můžeme jen pogratulovat soupeři k výhře."

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 15. Rekonen (M. Indrák, Zámorský), 29. Malák (Holešinský, Söderlund), 49. Holešinský (Söderlund) - 46. Okuliar (Miškář, Blain), 59. T. Pavelka (Blain, Jergl). Rozhodčí: Šír, Cabák - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Diváci: 4534.

Sestavy:

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Malák, Dujsík, Laakso, A. Jiříček, Kvasnička, Piskáček - Holešinský, Mertl, Söderlund - Matýs, Lev, Schleiss - Rekonen, M. Indrák, Pour - P. Straka, Jansa, K. Hrabík. Trenér: Kořínek.

Hradec Králové: P. Bartošák - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, P. Marcel - Eberle, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Jasper - Okuliar, Lalancette, Perret - Šťastný, Pilař, Zachar. Trenér: T. Martinec.