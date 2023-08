Plzeň porazila Olomouc 2:1 a vystřídala soupeře na třetím místě

Plzeň - Fotbalisté Plzně v pátém kole první ligy doma zdolali po obratu Olomouc 2:1 a vystřídali soupeře na třetím místě tabulky. Hosty poslal do vedení ve 27. minutě Juraj Chvátal, ale ještě v nastavení úvodního poločasu otočili výsledek kapitán Lukáš Hejda a Pavel Bucha po dvou přihrávkách Cadua. V 87. minutě byl vyloučen olomoucký náhradník Lukáš Vraštil. Západočeši zvítězili ve třetím ligovém a celkově šestém soutěžním utkání za sebou. Sigma nebodovala po sérii tří výher a je čtvrtá.

"Bohužel jsme nezvládli dobránit a dohrát dobře první poločas, tam se celý zápas zlomil. Mrzí mě to hodně, protože si myslím, že máme dost zkušené mužstvo, abychom tohle zvládli líp," řekl olomoucký kouč Václav Jílek na tiskové konferenci.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se ideálně naladili na čtvrteční úvodní zápas závěrečného play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy na hřišti kazachstánského Tobolu Kostanaj.

Koubek udělal v základní sestavě sedm změn oproti čtvrteční odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti maltské Gziry, kde Viktoria zvítězila 2:0. Zůstali pouze Hranáč, Kalvach, Traoré a Šulc.

Domácí v pětatřicetistupňovém vedru začali velkým náporem. Durosinmiho střelu z úhlu vyrazil Macík, jehož branku později přestřelil Cadu. Macík následně při odkopu trefil Šulce, ale Durosinmimu odskočil míč a chybu olomouckého brankáře nepotrestal.

Hanáci se v úvodu hledali a první možnost si vytvořili až ve 21. minutě, kdy Fortelného tečovaná střela skončila těsně nad břevnem. O šest minut později ale Sigma nečekaně otevřela skóre. Vodháněl z rohu našel těsně před šestnáctkou volného Chvátala, který z voleje napálil míč o břevno do branky. Slovenskému bekovi k premiérovému ligovému gólu v sezoně pomohla i Šulcova teč. "Moc gólů v kariéře nemám, takže asi byl nejkrásnější. Nacvičujeme to už dlouho a teď se to poprvé podařilo," podotkl Chvátal s úsměvem.

Plzeňští v závěru úvodního dějství opět získali převahu a v první minutě nastaveného času vyrovnali. Cadu nacentroval do pokutového území a Hejda hlavou překonal Macíka. Třiatřicetiletý stoper se v ligovém ročníku trefil podruhé.

Domácí za dvě minuty otočili skóre. Cadu tentokrát našel v šestnáctce Buchu a plzeňský záložník se prosadil tvrdou ranou. Třetí brankou v sezoně nejvyšší soutěže dotáhl nejlepší ligové střelce včetně spoluhráče Šulce.

"Byl tam silný tlak, kdy jsme je zmáčkli a nepouštěli z vápna. Takové kleště jsme tam udělali, až jsme scvakli. Z toho jsem měl radost, byla to dobrá pasáž. Nasměrovalo to zápas do vítězného konce z našeho pohledu," těšilo Koubka.

Západočeši i po změně stran začali aktivně, i když první větší šanci druhé půle měli hosté. Hejda chyboval v rozehrávce a Staněk vyrazil Zmrzlého ránu na přední tyč. Na druhé straně Bucha o kousek minul.

Olomoučtí sahali po vyrovnání, ale nedotáhli několik slibných akcí. Jejich šance na bodový zisk minimalizoval v 87. minutě střídající obránce Vraštil, jenž na polovině hry před unikajícím Vlkanovou zahrál rukou a dostal červenou kartu. "Vyloučení bylo definitivní tečkou našeho tlaku. To už bylo složité něco s výsledkem udělat," uvedl Jílek.

Plzeňští už si závěr pohlídali a neprohráli se Sigmou v 19. z posledních 20 ligových zápasů. "Jsem rád, že se nám podařilo prostřídat a zastavit očekávaný závěrečný nápor. Z hlediska prostřídání a systémového rozestavení jsme to dostali do defenzivnějšího, klidnějšího konce. Vůbec jsem nepočítal s tím, že budeme válcovat a dominovat. Sigma Olomouc je silné mužstvo," dodal Koubek.

Hlasy trenérů po utkání

Miroslav Koubek (Plzeň): "Od začátku jsem měl dojem, že jsme daleko nebezpečnější. Měli jsme poměrně dost situací ještě před pasáží velkého tlaku. Tam naše útočné snažení vygradovalo. Inkasovanou brankou jsme se ještě víc zmobilizovali. Až na tu standardku si nepamatuji, že by Olomouc měla nějakou šanci. Soupeř byl produktivní, my ne až do nastaveného času, kdy nám to tam napadalo. Byl tam silný tlak, kdy jsme je zmáčkli a nepouštěli z vápna. Takové kleště jsme tam udělali, až jsme scvakli. Z toho jsem měl radost, byla to dobrá pasáž. Nasměrovalo to zápas do vítězného konce z našeho pohledu."

Václav Jílek (Olomouc): "Výborně jsme do utkání vstoupili. Hráli jsme aktivně, přesně. Rezultoval z toho, byť po standardce, vedoucí gól. Jsem přesvědčený, že 35 až 40 minut jsme utkání měli pod kontrolou. Soupeř měl náznaky, logicky má kvalitu. Ale neměl extrémní šance a závary. Bohužel jsme nedokázali dobránit první poločas, tam se celý zápas zlomil. Mrzí mě to hodně, protože máme dost zkušené mužstvo, abychom to zvládli líp. Plzeň nás zatlačila, odevzdávali jsme lehce balony. V nastavení jsme totálně vypadli ze hry, soupeř toho využil a potrestal nás ještě jednou. Druhý poločas jsme chtěli začít aktivně. Byly tam dvě tři situace, ale na můj vkus toho bylo málo. Definitivní tečkou našeho tlaku bylo vyloučení Lukáše Vraštila. To už bylo složité něco s výsledkem udělat."

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:1 (2:1)

Branky: 45.+1 Hejda, 45.+3 Bucha - 27. Chvátal. Rozhodčí: Berka - Matoušek, Pečenka - Batík (video). ŽK: Navrátil, Sláma (oba Olomouc). ČK: 87. Vraštil (Olomouc). Diváci: 9114.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic, Bucha, Kalvach, Traoré (73. Vlkanova), Cadu (85. Jirka) - Šulc (74. Kliment) - Durosinmi (62. Chorý). Trenér: Koubek.

Olomouc: Macík - Chvátal (61. Sláma), Pokorný (26. Vraštil), Beneš, Zmrzlý - Pospíšil (61. Zorvan), Ventúra - Vodháněl, Fortelný (61. Muritala), Navrátil - Juliš (83. Moses). Trenér: Jílek.