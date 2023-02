Plzeň otevřela technologické centrum TechTower za 780 mil. Kč, má 10.000 m2

Plzeň - Plzeň dnes otevřela prostor pro inovativní podnikání - technologický park TechTower za 780 milionů Kč s DPH. Na celkové ploše 10.000 metrů čtverečních nabízí zázemí a kanceláře pro inovativní firmy, technologické nadšence, programátory a začínající podnikatele a studenty. Prostory, které zahrnují kromě kanceláří také coworking a sdílené dílny, velký multifunkční sál, laboratoř virtuální reality nebo restauraci s kavárnou, už jsou obsazené z více než 80 procent a do dvou měsíců by měly být pronajaté všechny. ČTK to řekl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města (SIT), která areál provozuje.

Přestavba bývalého pivovaru na moderní technologické centrum je podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) jedním z největších projektů města. "Vznikají tu nové a perspektivní pracovní příležitosti a dáváme tím jasný signál, že Plzeň už nebude montovnou, ale městem s přidanou hodnotou, kde podporujeme moderní technologie a rozvíjíme chytré mozky a chceme je tu udržet," uvedl. Podle radního Daniela Kůse (Piráti) vše začíná v kurzech robotiky, žáci a studenti se následně učí řešit problémy, v inkubátoru se pak rodí úspěšně firmy až po fungující subjekty s vysokou přidanou hodnotou. "Moderně revitalizovaný areál na okraji Plzně je dobře obsloužený linkami MHD a má výhodnou polohu i díky rychlému dálničnímu spojení s Prahou a Německem," řekl Kůs. Nabízí moderní laboratoře včetně desetimetrové nádrže na testování podvodních robotů.

"TechTower je kus skládačky, který zapadá do unikátního Plzeňského Inovačního Ekosystému PINE, jímž projdou ročně stovky účastníků od školek přes základní, střední a vysoké školy až po mladé inovativní podnikatele. Děláme to 12 let a opravdu to funguje," uvedl Šantora. Podle Petra Koláře z Agentury pro podnikání a inovace podobně propracovaný systém žádné město v ČR nemá.

SIT operuje v celém regionu, protože v něm chce udržet středoškoláky i vysokoškoláky. "Pro školky a základky máme Centrum robotiky, které zůstalo v centru města, pro středo- a vysokoškoláky už je SITPort, který se přesunul do TechToweru a díky tomu se Centrum robotiky dál rozšíří," řekl Šantora. Podle něj už inovativní start-upové firmy z Plzně přesáhly její hranice a jsou úspěšné ve světě. "Třeba parta, co se zabývá hospodařením s vodou (start-up NextDrop), nám chtěli Izraelci, co v Evropě monitorovali práci se start-upy, odvézt do Izraele," uvedl. Díky zázemí pro mladé výzkumníky a podnikatele už vzniklo v Plzni zhruba 20 firem středoškoláků a vysokoškoláků. Pro tyto aktivity bylo třeba vytvořit kvalitní zázemí, kde se posílí vztahy mezi začínajícími podnikateli a těmi, kteří už mají co předat tak, aby se navzájem inspirovali a posouvali dál, dodal Šantora.

Jednou z firem, která má v TechToweru nové sídlo, je šest let fungující CIE Group s 38 zaměstnanci. Tvoří aplikace ve virtuální realitě, kterou předloni spolu s městem ve vybraných základních školách zavedla do výuky. "Jde o jednu z nejprestižnějších kanceláří v Plzni, kde s dalšími technologickými firmami můžeme naplňovat naše vize," řekl jednatel Marek Bárdy.

Škoda Digital, součást plzeňské Škody Group, má v TechToweru 30 pracovníků, kteří se zabývají digitalizací a moderními technologiemi, zejména pro kolejová vozidla. "Rosteme a hledali jsme nové prostory. Je pro nás ideální, protože se tu skloubí skvělé zázemí s technologickým prostředím ostatních firem. Máme také zájem o nové talenty a progresivní zaměstnance," řekl obchodní a marketingový ředitel Jiří Horáček.

Podle Šantory je i bude spektrum nájemců průřezové. "Je to technika, technologické a inovativní věci, virtuální realita, umělá inteligence, 5G sítě, ale je to obalené také marketingem, obchodem i uměním a průmyslovým designem," řekl.

S výstavbou TechToweru začala Plzeň v prosinci 2019. "Při rekonstrukci budov vycházeli architekti z původního železobetonového skeletu, využili klenbové skořepiny i cihlové vyzdívky. Předmětem rozsáhlé přestavby byly zejména dva objekty - ležácké sklepy s dvaatřicetimetrovou vodárenskou věží a bývalá správní vila," řekl šéf odboru investic Pavel Grisník. Na projekt získala Plzeň z fondů EU celkem asi 210 milionů Kč.