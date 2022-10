Plzeň nepodceníme, v LM chceme mít 12 bodů, ujistil trenér Bayernu

Plzeň - Trenér fotbalistů Bayernu Julian Nagelsmann je přesvědčený, že jeho tým středeční utkání Ligy mistrů v Plzni nepodcení. V případě vítězství by totiž mnichovský favorit vedl skupinu C po čtyřech kolech s 12 body a měl by na dosah postup do osmifinále. Podle Nagelsmanna brankář Sven Ulreich určitě zvládne záskok za zraněnou jedničku Manuela Neuera.

Bayern minulé úterý doma deklasoval Plzeň 5:0 a pro výhru si přijel i na západ Čech. "Jsem optimistický v tom, že Plzeň nepodceníme. Myslím, že si všichni dokážou spočítat, že pokud bychom měli po zítřku 12 bodů, tak nás to staví do velmi výhodné pozice," řekl Nagelsmann na tiskové konferenci.

"Také by nám to dodalo klid pro zápasy v bundeslize, především pro nedělní utkání s Freiburgem. To je pro nás důležité jak s ohledem na atmosféru v týmu, tak z pohledu tabulky," doplnil pětatřicetiletý kouč.

Zatímco jeho svěřenci v této sezoně německé ligy už několikrát zaváhali a v tabulce jim patří třetí místo, v Champions League jsou suverénní. Hráči Bayernu před úvodním duelem s Plzní zvítězili 2:0 doma nad Barcelonou i na stadionu Interu Milán.

"Myslím si, že jsme v Lize mistrů podali dobré výkony a dosáhli dobrých výkonů. Na to chceme samozřejmě navázat. Já osobně chci v každém zápase vyhrát bez ohledu na soupeře. Pokud to tak někdo nemá, asi by neměl dělat fotbal," prohlásil Nagelsmann.

Hostům budou kvůli zdravotním problémům chybět obránci Alphonso Davies a Matthijs de Ligt, ofenzivní záložník Jamal Musiala nebo křídelník Serge Gnabry a kapitán Neuer. Jeho náhradníkovi Ulreichovi trenér věří. "Sven je velmi zkušený brankář. Člověk si na to zvykne, že kolikrát dlouhou dobu nehraje a potom musí podat vynikající výkon. Toni Tapalovic, náš trenér brankářů, ho velmi dobře připravuje. Myslím si, že to v žádném případě nebude problém," mínil Nagelsmann.

"Manuel Neuer by zítra nehrál, ani kdyby šlo o nějaký zápas vyřazovací fáze. Má opravdu velké bolesti ramene, které omezují jeho hybnost. Zatím nedokážu dnes říct, jestli bude, nebo nebude hrát v neděli. Naštěstí má ještě několik dní, aby se dal do pořádku," dodal bývalý kouč Hoffenheimu a Lipska.

Hráči bavorského velkoklubu trénovali dnes od 12:30 v Mnichově a do Plzně se dopravili netradičně týmovým autobusem. "Já si cestu krátil tím, že jsem podepsal asi pět tisíc autogramových kartiček," přiznal záložník Leon Goretzka.