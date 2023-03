Play off ELH: Pardubice uspěly doma i podruhé, Brno výhrou venku srovnalo

Praha - Hokejisté Pardubic potvrzují zatím ve čtvrtfinále play off extraligy roli velkého favorita. V sérii proti Olomouci vyhráli i druhý domácí zápas, byť tentokrát rozhodli před vyprodaným hledištěm až v poslední minutě. V sérii mezi Vítkovicemi a Brnem je stav vyrovnaný 1:1. Kometa dnes zvítězila 3:0 a překlopila na svou stranu výhodu domácího prostředí. Obě série budou pokračovat v úterý v Olomouci a v Brně.

Pardubičtí vyhráli druhý souboj s Olomoucí 2:0. O výhře Dynama rozhodl v čase 59:40 obránce Peter Čerešňák, do prázdné branky se pak ještě o pět sekund později trefil další bek Tomáš Dvořák. Čisté konto uhájil díky 18 zásahům gólman Roman Will. Východočeši, kteří odehráli duel před 10.194 diváky bez jediného vyloučení, vedou v sérii 2:0.

"Nevěděl jsem přesně, kolik je do konce. Jeden z našich útočníků stáhl dva hráče před branku, mně se tam otevřelo okno, do kterého jsem najel. Lukáš Radil mi to tam poslal, musel jsem trefit puk a branku. Naštěstí to tam padlo," popsal Čerešňák klíčový moment zápasu.

Velkou zásluhu na výhře Komety, která prohrála v pátek v Ostravě těsně 2:3, měl brankář Dominik Furch, který udržel čisté konto. Potřeboval k tomu 33 úspěšných zákroků. Vítězný gól vstřelil ve 38. minutě Luboš Horký, při závěrečné power play domácích se prosadili Jakub Flek a Kim Strömberg.

"Byli jsme asi šťastnější, bylo to o tom, kdo dá první gól. Podržel nás gólman, měl tam spoustu skvělých zákroků a po tom, co se nám povedlo dát při hře ve čtyřech gól, tak už to bylo o obětavosti našich hráčů a už jsme to dokázali ubránit," uvedl kouč vítězů Patrik Martinec.

Čtvrtfinále Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy - 2. zápasy:

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 60. Čerešňák (Radil, R. Kousal), 60. T. Dvořák (L. Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Kajínek, Špůr. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 38. Horký (Holík), 59. Flek (Vincour), 59. Strömberg (Holland). Rozhodčí: Kika, Veselý - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3, navíc Koch - Pospíšil oba 5 min. Bez využití. Diváci: 9725. Stav série: 1:1.