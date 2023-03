Brno vyhrálo 3:0 ve Vítkovicích a srovnalo sérii, zářil Furch

Ostrava - Hokejisté Brna vyhráli v druhém zápase čtvrtfinále play off extraligy na ledě Vítkovic 3:0 a srovnali stav série na 1:1. Velkou zásluhu na výhře Komety měl brankář Dominik Furch, který udržel čisté konto. Vítězný gól vstřelil ve 38. minutě Luboš Horký, při závěrečné power play se prosadili Jakub Flek a Kim Strömberg. Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat v úterý v Brně.

Do sestavy Komety se oproti pátku posunul Koblížek místo Šalého a trenéři změnili složení třetího a čtvrtého útoku. Úvod zápasu ale patřil domácím, již v první minutě prověřil Furcha centr elitní formace Vítkovic Krieger.

Dvakrát se poté do slibných šancí probíjel Lakatoš, ani on ale neuspěl. Nejblíže prvnímu gólu byl v 9. minutě Mueller, jenž nezakončil do odryté branky jen kvůli faulu Okála. Následnou přesilovku ale domácí nevyužili.

Brno se směrem do útoku osmělilo až později, střely Hollanda a Ščotky ale Stezka bez problémů pokryl.

Na začátku druhé části si oba celky zahrály zkrácené početní výhody, skórovat ale nedokázaly. Vítkovice byly aktivnější a postupně si vytvořily drtivou převahu, ústřední postavou duelu tak byl Furch. Brněnského brankáře několikrát prověřil Bukarts, neuspěl ani v gólové šanci po Mikušově přihrávce ve 33. minutě.

Ve 38. minutě zmrazil zaplněnou Ostravar arenu Horký, jenž se po Holíkově asistenci trefil krásně pod horní tyč.

Blízko vyrovnání byl po pár sekundách třetí třetiny Raskob, trefil ale jen tyč. V pokračující akci navíc dokázal za Furcha zaskočit Holland. Následně se začalo na ledě i trochu více jiskřit, vše odstartovala srážka Stezky s Raskobem, jehož předtím postrčil Pospíšil.

V polovině závěrečné dvacetiminutovky mohli získat větší klid na hokejky hráči Komety v přesilovkách, 19 sekund navíc hráli v pěti proti třem, druhý gól ale nepřidali. Nakonec to ale hosty mrzet nemuselo a při power play výhru navýšili. Nejprve se do prázdné branky trefil Flek a o 25 sekund později Strömberg.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "V pátek to byl vyrovnaný zápas. Dneska si myslím, že jsme byli jasně lepší. Akorát jsme nedali gól, což se projevilo na výsledku. Bylo to o prvním gólu, kdo ho dá. Brno ho dalo, my jsme dneska to štěstí neměli. Je to ale jeden zápas, máme to za sebou a těšíme se na zápasy venku, které umíme hrát velice dobře."

Patrik Martinec (Brno): "Zápas se hrál v parádní atmosféře. Byli jsme asi šťastnější, bylo to o tom, kdo dá první gól. Podržel nás gólman, měl tam spoustu skvělých zákroků a po tom, co se nám povedlo dát při hře ve čtyřech gól, tak už to bylo o obětavosti našich hráčů a už jsme to dokázali ubránit."

Zdroj: www.hc-vitkovice.cz.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 38. Horký (Holík), 59. Flek (Vincour), 59. Strömberg (Holland). Rozhodčí: Kika, Veselý - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3, navíc Koch - Pospíšil oba 5 min. Bez využití. Diváci: 9725. Stav série: 1:1.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, Prčík, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Kotala, Jarůšek - Dej, Lindberg, L. Krenželok. Trenér: Holaň.

Brno: Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Okál - Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Strömberg, A. Zbořil - Zaťovič, Ondráček, Vincour. Trenér: P. Martinec.