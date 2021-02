Platnost končících řidičských průkazů se prodlouží o 10 měsíců

Praha - Platnost propadlých řidičských a profesních průkazů se dál prodlouží. Motoristům, kterým platnost dokladu vyprší v době do konce letošního června, se automaticky prodlouží o dalších deset měsíců. O opatření, které bude platit po celé EU, informovalo ministerstvo dopravy. V Česku dosud podobný odklad platil do konce března.

Prodloužení opatření pro celou EU, které navazuje na dřívější odklad do konce loňského srpna, nyní schválil Evropský parlament. Občané ho budou moci začít využívat od 6. března. Týká se řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče, které propadly nebo propadnou v období od loňského září do letošního konce června. Motoristé, kterým v tomto období vyprší platnost dokladů, tak nebudou muset okamžitě žádat o nový. Úřady na takové doklady budou hledět jako na platné, a to po dobu deseti měsíců od propadnutí průkazu.

Opatření by tak mělo eliminovat případné fronty u úřadů, zvlášť v době omezené úřední doby. Ty se v minulých měsících tvořily i na několika českých úřadech. Výměna je však možná i nyní.

V Česku už podobné opatření platí od loňska, ministerstvo dopravy ho tehdy zavedlo zatím do konce letošního března. Tuzemské opatření zajišťovalo odklad nutnosti výměny dokladů o šest měsíců a bylo platné pouze na území ČR.