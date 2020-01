Platby za slevy loni v listopadu poprvé klesly, stály 477 mil. Kč

Praha - Účet za slevy ve veřejné dopravě se loni v listopadu poprvé meziročně snížil. Stát na kompenzacích dopravcům vyplatil přes 477 milionů korun, což je meziročně o 11 milionů korun méně. V předchozích měsících kompenzace rostly. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Slevy začaly platit od září 2018 a stát za první rok dopravcům vyplatil 5,6 miliardy korun, ve druhém roce fungování slev se náklady na ně zatím celkově zvyšovaly. Ministerstvo přitom očekávalo, že náklady ve druhém roce klesnou.

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě 75 procent.

Od loňského září do konce listopadu stát dopravcům za kompenzace zaplatil 1,62 miliardy korun, což je meziročně o 159 milionů více. Velké zvýšení stát zaznamenal zejména v září, kdy dopravcům vyplatil rekordních 578 milionů korun, meziročně o 115 milionů korun více. V říjnu dopravci dostali 567 milionů korun, meziročně o 55 milionů více.

Největší část z kompenzací dostaly loni v listopadu České dráhy, a to 225 milionů korun. Následoval RegioJet s 32 miliony korun a Student Agency se 16 miliony korun.

Účet za slevy by se bude během letošního roku pravděpodobně snižovat. Od 1. ledna je totiž na kompenzace stanoven strop. Ministerstvo dopravy nastavilo maximální limit, který dopravcům za jízdenky platí. Nově tak například za jízdenku na trase mezi Prahou a Ostravou dopravcům vyplácí maximálně 389 korun. Limit platí i v případech, kdy cena jízdenky bude například přes 1000 korun. Stát tak chce předejít případům, kdy někteří dopravci jízdenky prodávali za výrazně vyšší ceny, než je obvyklé.

Poskytnuté slevy

Autobusy:

STUDENT AGENCY 16,216.056 ČSAD VSETÍN 15,768.700 ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 13,496.389 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 12,763.169 ARRIVA MORAVA 10,017.237

Vlaky:

České dráhy 225,595.255 RegioJet 32,040.639 LEO Express 11,690.820 GW Train Regio 2,006.656 ARRIVA Vlaky 1,050.974