Plaga: Návrat do škol by měl přijít, až bude trvale udržitelný

Praha - Návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Od 1. února je pravděpodobné otevření malotřídních škol. V případě úvah o závěrečných ročnících základních a středních škol bude záležet na tom, jak vývoj epidemie posoudí ministerstvo zdravotnictví. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle něj by se v únoru mohlo do škol vrátit víc žáků, pokud by se ve školství začaly využívat takzvané kloktací testy na covid-19.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes večer seznámí vládu se změnami v protiepidemickém systému PES. Úpravy opatření by měly platit od 1. února. Ministr předpokládá, že zhruba v polovině března přijde s další aktualizací. Minulý týden uvedl, že v pátém stupni pozměněného systému by mohla být povolena prezenční výuka pro malotřídky, deváťáky a poslední ročníky středních škol. Nyní jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Zvažoval se i možný návrat zbytku prvního stupně.

"Samozřejmě musí být návrat bezpečný a každý z nás si přeje, aby to byl návrat již trvalý, aby podmínky byly takové, že ve školách žáci již na prezenční výuce mohou vydržet," řekl dnes Plaga. "Já si to dovedu představit ve stupni pět u malotřídek, kde se bavíme skutečně o malém počtu žáků," uvedl. Týkat by se to podle něj mohlo malotřídek do 75 žáků. Hodlá ale respektovat ministerstvo zdravotnictví, na jehož rozhodnutí bude záležet. "Dnešek nebo 1. únor pro mě není žádné datum, kdy by mělo být po epidemii, to znamená, není to ani žádné datum, které by mělo být klíčové pro školství," dodal.

Věří, že se ministerstvu zdravotnictví v únoru podaří zajistit plošnější model pravidelného testování ve školách třeba s využitím takzvaných kloktacích testů. Pak by se podle Plagy mohlo do lavic vrátit víc žáků. Vše podle něj ale bude záležet na tom, jak se podaří vyřešit logistiku. Poukázal na to, že v každém ročníku je přibližně 100.000 dětí, středních škol je kolem 1200 a základních škol zhruba 4200. Třeba v případě středních škol, jejichž zřizovateli jsou většinou kraje, by podle něj na zajištění testování ve školách měla spolupracovat územní samospráva s centrálními složkami státu a případně Ústředním krizovým štábem.