Plácido Domingo na festivalu v Českém Krumlově zazpívá operní árie i zarzuely

Praha - Slavný španělský operní pěvec Plácido Domingo v sobotu na zahajovacím večeru jubilejního 30. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov zazpívá spolu s pěvkyněmi Adrianou Kučerovou a Štěpánkou Pučálkovou. Na galavečeru zazní operní árie a duety, ale i zarzuely, španělské podoby hudebně-dramatických děl kombinujících slovo mluvené se zpěvem, tedy obdoby operety. Domingo vystoupí v Pivovarské zahradě, kde bude kapacita asi 1700 míst.

"Jsem velice rád, že se po deseti letech vracím do Prahy a mohu se podílet na tom, že společně oslavíme 30 let českokrumlovského festivalu," řekl Domingo. "Moc rád vzpomínám na své vystoupení v Českém Krumlově v roce 2011 a na město samotné, na nádherný zámek, na zahrady. To město je skutečný poklad v rámci Evropy," dodal.

Domingo také řekl, že zarzuely slýchával ještě předtím, než se narodil. "Má matka byla hvězdou tohoto oboru a zpívala na jevišti, když mě čekala, až do devátého měsíce," řekl pěvec.

Festival letos, stejně jako v loňském roce, přeložili pořadatelé kvůli koronaviru z léta na září. Od soboty do 18. září nabídne 11 koncertů v pěti různých prostředích. Představí se na něm například jazzový bubeník Billy Cobham, pěvec Adam Plachetka či houslistka Leticia Morenová. Komorní koncerty připraví Heroldovo či Škampovo kvarteto.

MHF dá prostor i mladým umělcům, letos vystoupí finalisté televizní show Virtuosos V4+. Festival připomene i výročí Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonia Vivaldiho. Dorazí i zpěváci z broadwayských scén v New Yorku. Jubileum 30 let festivalu letos připomenou i televizní dokument a kniha, jejímž bude Domingo kmotrem.

Domingovi bylo v loňském roce zrušeno několik vystoupení, a to kvůli desítkám obvinění ze sexuálního obtěžování. Španěl zprvu jakékoli nepatřičné chování odmítal, loni v únoru ale přišel s omluvným prohlášením, ve kterém uvedl, že upřímně lituje utrpení, které daným ženám způsobil.