Pitná voda na Ještědu asi přestane sloužit k zasněžování tratí

Liberec - Pitná voda zřejmě přestane sloužit v lyžařském areálu na Ještědu v Liberci k výrobě umělého sněhu. Podle ředitele areálu Jakuba Hanuše to má nastat, až bude hotová nová páteřní sjezdovka. Získá-li provozovatel městského střediska všechna povolení, novou sjezdovku začne stavět na jaře příštího roku a otevřít ji chce na zimu 2020/2021. Páteřní sjezdovka Nová Skalka bude schopná pojmout většinu návštěvníků střediska, které má jednu retenční nádrž. Pitná voda se dosud používá k výrobě sněhu částečně.

"Zadržená voda v nádrži by měla stačit na naše prioritní sjezdovky včetně Nové Skalky," uvedl Hanuš pro ČTK. Ostatní sjezdovky se budou zasněžovat, jen když bude dostatečný přítok do nádrže. "Pitná voda by byla jen jako záložní zdroj. Hodláme se obejít úplně bez ní," dodal Hanuš.

Akumulační nádrž Bucharka má kapacitu zhruba 12.000 metrů krychlových, plní se vodou ze Slunného potoka. Pro zasněžení celého areálu je třeba, aby se nádrž až čtyřikrát naplnila, což trvá. Dosud se proto k výrobě sněhu částečně používá i pitná voda. "Samozřejmě doufáme, že v letošní sezoně využijeme pitné vody minimálně. Kéž by byla tak dobrá zima jako loni, kdy jsme ji nepotřebovali tolik, jako když byly suché zimy," uvedl Hanuš. Při minulé sezoně podle něj spotřebovali zhruba 12.000 metrů krychlových pitné vody, což je jedna retenční nádrž.

U výstavby páteřní sjezdovky se teď zpracovává dokumentace EIA, v níž se posuzuje vliv na přírodu. Krajský úřad ji na jaře vrátil provozovateli střediska k dopracování, doplněnou dokumentaci podle Hanuše předloží do několika dnů. Jedna z připomínek souvisela právě s vodou. V dokumentaci chybělo komplexní zpracování vyhodnocení nároků na spotřebu vody pro zasněžování a vydatnosti dostupných zdrojů vody. Podle Hanuše do doplněné dokumentace zapracovali všechna možná opatření zlepšující využití zdrojů vody na kopci.

Do budoucna by problémy s nedostatkem vody pro zasněžování měla vyřešit plánovaná výstavba dalších dvou retenčních nádrží. Stavět se ale budou moci, jen pokud radnice schválí změnu územního plánu. Podle studie města by bylo reálné na Ještědu vybudovat dvě retenční nádrže o objemu až 250.000 metrů krychlových. Jedna o objemu 50.000 metrů krychlových by mohla vzniknout vedle stanice Horské služby u dolní lanovky a větší u konečné tramvaje pod lanovkou Skalka.

Skiareál od loňské sezony provozuje společnost TMR Ještěd, jež ho chce do budoucna prezentovat jako ekologické lyžařské středisko. Cílem je minimalizovat či dokonce zcela eliminovat dopady provozu areálu na životní prostředí.