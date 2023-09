Piráti vyberou v sobotu lídra kandidátky do eurovoleb

Praha - Lídra kandidátky pro volby do Evropského parlamentu si vyberou v sobotu Piráti. První místo by mohl stejně jako v roce 2019 obsadit nynější první místopředseda strany Marcel Kolaja, kandidují ale i ostatní současní europoslanci strany. Piráti mají na zasedání celostátního fóra v Praze na programu také výběr čela kandidátky, jednání o aktualizaci programové části stanov či představení kandidátů do senátních voleb.

Vedle Kolaji usilují o pozici lídra kandidátky také europoslanci Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa, bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík a neurochirurg Albert Štěrba. Nejvíc nominací získal Kolaja, kterého podpořilo 13 regionů. Gregorová uspěla v osmi krajích a Peksa v sedmi. Ferjenčíka podpořily tři kraje, Štěrba získal svou jedinou nominaci v hlavním městě.

Kolaja byl do začátku loňského roku místopředsedou Evropského parlamentu, nyní zastává pozici kvestora. Má tak na starosti administrativu a finanční záležitosti spojené s chodem instituce. Kromě toho působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a ve výboru pro kulturu a vzdělávání.

Gregorová složila po zvolení do europarlamentu funkci brněnské zastupitelky, v Bruselu se věnuje omezení vývozu zbraní, hybridním hrozbám a dalším tématům souvisejícím s bezpečností. Peksa byl před vstupem do europarlamentu poslancem, zabývá se dotačními politikami, ochranou právního státu, digitalizací a modernizací ekonomiky s ohledem na udržitelnost a ochranu klimatu.

Ferjenčík byl v minulém volebním období poslancem, nyní pracuje jako asistent předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Štěrba pracuje jako neurochirurg na klinice ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Věnuje se také výzkumu i výuce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. a 8. června příštího roku. V posledních eurovolbách Piráti získali bezmála 14 procent hlasů a tři mandáty.

Jasno o čele kandidátky už má vládní STAN, jejichž kandidátku s "osobnostmi pro Evropu" povedou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským. Lidovci v květnu oznámili, že jejich jedničkou do voleb bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Otázkou zůstává, zda KDU-ČSL, ODS a TOP 09 budou ve volbách kandidovat samostatně, nebo v koalici Spolu.

Předsednictvo opozičního hnutí ANO bude o krajských nominacích na kandidátku pro evropské volby jednat v příštích týdnech, řekl nedávno první místopředseda Karel Havlíček. Na dotaz ČTK nyní doplnil, že datum zatím není stanovené. Hnutí SPD se dohodlo na spolupráci v evropských volbách s Trikolorou, spojení má zabránit propadávání hlasů. Vedení hnutí by mělo o nominacích z regionů jednat nejpozději na podzim.