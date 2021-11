Piráti schválili koaliční smlouvu, mohou vstoupit do vlády

Praha - Piráti schválili koaliční smlouvu a vstup strany do vlády. Pro bylo 888 z 1082 Pirátek a Pirátů, kteří se zúčastnili internetového hlasování. Podporu návrhu tak vyjádřilo 82,1 procenta hlasujících, oznámilo dnes vedení Pirátů. Koaliční kabinet chtějí společně vytvořit koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). Piráti byli poslední, kteří z pětikoalice účast ve vládě neschválili. Lídři koaličních stran vítají kladné rozhodnutí Pirátů o vstupu do vlády.

Koalice Spolu a PirSTAN podepsaly vládní dohodu a program před týdnem ve Sněmovně. Smlouvu ještě před podpisem podpořila širší vedení Starostů a nezávislých, občanských demokratů, TOP 09 i lidovců. Pirátské předsednictvo pověřilo šéfa strany Ivana Bartoše, aby před hlasováním o ratifikaci dokument podepsal.

Bartoš Pirátům a Pirátkám za hlasování poděkoval. "Společné rozhodnutí o vstupu do vlády vnímám jako velký závazek odvádět co nejlepší práci. A je to také závazek pro členy Pirátské strany směrem k voličům, kteří nám dali důvěru ve volbách. Hájit budeme samozřejmě nejen jejich zájmy, ale zájmy všech občanů této země," uvedl. Voliči, kteří dali svůj hlas koalici PirSTAN podle Bartoše očekávají, že strana se bude v maximální možné míře snažit prosazovat svůj program. "Díky podpoře voličů a naší členské základny tak můžeme a budeme aktivně činit," podotkl.

Česko podle něj čelí kromě koronavirové krizi také krizím energetické a ekonomické, vládu tak čeká tvrdá práce. "Ke všemu jsme ale odhodláni se postavit čelem a hledat nejlepší řešení pro tuto zemi. Kromě toho máme jasný plán pro námi svěřená ministerstva a budeme dál plnit roli hlídacího psa demokracie, tedy dohlížet na dodržování domluvených mantinelů programu," dodal. Piráti by ve vznikající vládě měli obsadit tři ministerská křesla.

Hlasování všech Pirátů začalo v pátek dopoledne, skončilo dnes ve 22:00. V anketě se mohlo vyjádřit 1193 členů. Hlasování v anketě doprovázela velmi vysoká účast, zúčastnilo se jí přes 90 procent oprávněných členů a členek.

Piráti minulý týden rozhodli o tom, že hlasování bude tzv. zásadní, takže pro odsouhlasení koaliční smlouvy byla nutná podpora více než 60 procent hlasujících. Členové Pirátů mohli také hlasovat pro ukončení projednávání návrhu bez usnesení, pro tuto možnost se vyslovilo 190 hlasujících, pro odročení rozhodnutí na řádné jednání celostátního fóra bylo 77 členů a členek. Hlasující mohli být zároveň pro více možností.

Lídři koaličních stran vítají kladné rozhodnutí Pirátů o vstupu do vlády

Lídři koaličních stran ocenili kladné rozhodnutí členské základny Pirátů o vstupu do nově vznikající vlády. Za dobrý výsledek považují i to, že pro koaliční smlouvu hlasovalo 82 procent hlasujících. Piráti byli poslední, kteří z pětikoalice účast ve vládě neschválili.

"Věřím, že vznikající vláda koalic Spolu a PirSTAN dokáže provést zemi složitým obdobím. Čeká nás spoustu práce," uvedl na sociálních sítích předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. "Jsme o další krok blíže změně, kterou si čeští občané zvolili a kterou naše země nutně potřebuje," sdělila ČTK předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

"Věřím, že nás lidé volili proto, abychom společně porazili Andreje Babiše. Abychom společně ukončili vládní chaos. Abychom zabránili vládě populistů a extremistů a nabídli lidem lepší budoucnost. Jsem rád, že to tak výrazná většina Pirátů nechce zahodit," uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Právě se Starosty a nezávislými šli Piráti v koalici do voleb.

To, že kladně hlasovalo 82 procent členské základny, označil za dobrý výsledek i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Jsem rád, že vstup Pirátů do vlády je definitivně potvrzen. Obohatí náš vládní tým, který má před sebou nejtěžší misi od vzniku samostatné ČR. Čelíme krizi pandemické, ekonomické i energetické, ale jsme na to připraveni a věřím, že to spolu zvládneme," sdělil ČTK.

"Po všech těch rozporuplných zprávách a rozhovorech je nakonec výsledek hlasování Pirátů vlastně překvapivě jednoznačný. Je to rozumný výsledek a jasná zpráva pro veřejnost, že dohoda na společné vládě je možná," uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.