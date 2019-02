Praha - Opoziční Piráti s podporou nevládních organizací, které pomáhají ženám, chtějí otevřít diskusi o regulaci prostituce. Nejprve navrhnou Sněmovně zrušit úmluvu z roku 1950, podle které prostituce neexistuje. Mezinárodní smlouva, ke které ve své době přistoupily země východního bloku, je podle Pirátů překonaná a nahrazená sedmi dalšími smlouvami. Vlastní návrh zákona dnes Piráti nepředstavili. Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek uvedl, že chtějí otevřít diskusi, na jejímž základě by s vládním návrhem zákona přišlo ministerstvo vnitra. S úřadem zatím autoři iniciativy nejednali.

Obecně by podle Michálka měla být prostituce regulovaná, neměla by však obsahovat stigmatizaci prostitutek nucenou registrací.

S obecnými tezemi, jak je Piráti připravili, souhlasí například organizace Rozkoš bez rizika. "Ideálním modelem řešení prostituce je dekriminalizace. Ta je prostředkem k posílení práv žen a mužů, kteří se živí poskytováním sexuálních služeb za úplatu. Oproti legalizaci není represivním krokem, který by prostituci označoval jako patologický jev se snahou ji potírat, ale je spíše prostředkem ke snižování rizik, která s sebou práce v sexbyznysu přináší," uvedla organizace v prohlášení zaslaném ČTK.

K zrušení mezinárodní úmluvy získali Piráti podle Michálka zástupce čtyř nejsilnějších poslaneckých klubů, na tiskovou konferenci přišel iniciativu podpořit bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda (ANO), podporu mají Piráti i od exministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) či pražského sociálního demokrata Petra Dolínka. Pro zrušení úmluvy je podle Michálka i ministerstvo zahraničí reprezentované náměstkem ministra Lukášem Kauckým (ČSSD).

Při úvahách o podobě zákona k regulaci prostituce Piráti vycházejí ze zkušeností států, kde podobná opatření fungují. Z maďarských dat odhadli, že by zdanění prostituce vyneslo miliardu korun ročně.

Sněmovna už se návrhy na regulaci prostituce zabývala v minulosti několikrát. V roce 2005 zamítla návrh na vypovězení úmluvy z 50. let, o rok později pak vzhledem k platnému mezinárodnímu právu vzala zpět svůj návrh tehdejší vláda. V roce 2010 připravilo nový návrh hlavní město, přičemž vycházelo z normy připravené o pět let dříve. Návrh počítal s vydáváním oprávnění k prostituci obcemi a průkazy, do kterých by byly zaznamenávány zdravotní kontroly. Znovu Praha zákon bez úspěchu předkládala v roce 2014.

Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů Rozkoše bez rizika zhruba 13.000 žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace, podle níž je ale třeba brát je s rezervou.